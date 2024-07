Stracił przytomność w ligowym meczu. Nie żyje 31-letni reprezentant kraju

Nie żyje Ahmed Refaat, siedmiokrotny reprezentant Egiptu w piłce nożnej. Zmarł w sobotę, 6 lipca. Informację o śmierci 31-latka potwierdził jego ostatni klub, w którym występował. "Modern Future FC z głębokim smutkiem informuje o śmierci Ahmeda Refaata, zawodnika pierwszego zespołu i reprezentacji Egiptu, który zmarł wskutek poważnego pogorszenia stanu zdrowia" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez drużynę Modern Future FC, grającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w Egipcie.

Nie żyje Ahmed Refaat

Do dramatycznych wydarzeń z udziałem Ahmeda Refaata doszło 11 marca br. Wówczas Refaat stracił przytomność w końcówce meczu 16. kolejki egipskiej ekstraklasy pomiędzy Al Ittihad i Modern Future FC (0:0). Na boisku błyskawicznie pojawiły się służby medyczne, które udzieliły mu pomocy. Po długiej reanimacji został przetransportowany do szpitala. Okazało się, że miał zawał serca. Jak podaje portal Thenationalnews.com, Egipcjanin został umieszczony na oddziale intensywnej terapii, gdzie spędził niespełna miesiąc. Lekarze postanowili wszczepić mu rozrusznik serca, a następnie wypisali go ze szpitala.

W ostatnim czasie jego stan zdrowia pogorszył się. Thenationalnews.com poinformował, że śmierć nastąpiła w wyniku powikłań po zawale serca. Na przykrą wiadomość zareagował m.in. Mohamed Salah, kapitan drużyny narodowej. "Niech Bóg błogosławi jego rodzinę i bliskich" - napisał napastnik Liverpoolu na X.

To samo zrobił Prezydent CAF (Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej) Patrice Motsepe, który złożył kondolencje bliskim Refaata oraz całej społeczności piłkarskiej w Egipcie. "Z głębokim smutkiem dowiedziałem się o śmierci Ahmeda Refaata. W imieniu swoim i Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej przekazuję najszczersze kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom, kolegom i Egipskiemu Związkowi Piłki Nożnej" - przekazał.

Ahmed Refaat na co dzień grał na pozycji napastnika. Dobrze posługiwał się obiema nogami. Zanim trafił do Modern Future, był zawodnikiem klubów takich, jak m.in. Al-Wahda, El Masry, Zamalek, Ittihad Alex czy Enpii SC. W barwach narodowych rozegrał łącznie siedem meczów, w których strzelił dwa gole. Jego największym sukcesem było zdobycie Pucharu Narodów Afryki z reprezentacją Egiptu do lat 20 (2013), Superpucharu Egiptu (2016/2017) oraz Pucharu Ligi Egipskiej (2022/2023).