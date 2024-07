Luis Suarez już się z tym nie kryje. Powiedział wprost o końcu kariery

Reprezentacja Urugwaju jest już w półfinale Copa America po tym, jak wyeliminowała Brazylię po serii rzutów karnych. Awans kadrze prowadzonej przez Marcelo Bielsę zapewnił Manuel Ugarte, a po stronie Brazylijczyków nie strzelał Eder Militao oraz Douglas Luiz. Urugwaj ma wciąż szanse, by wygrać Copa America po raz 16. w historii. Po raz ostatni udało im się w 2011 r., gdzie w finale pokonał 3:0 Paragwaj po dublecie Diego Forlana oraz trafieniu Luisa Suareza.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziennikarz Sport.pl sprawdził swoje piłkarskie umiejętności

W półfinałowym starciu Urugwaj będzie rywalizował z Kolumbią, a 14 lub 15 lipca zagra o medale podczas Copa America. Teraz Suarez nie jest jednak pierwszym wyborem w reprezentacji Urugwaju, bo Bielsa stawia na Darwina Nuneza z Liverpoolu. Do tej pory Suarez może pochwalić się dobrym bilansem w narodowych barwach - w 140 meczach strzelił 68 goli i zanotował 39 asyst. Żaden inny zawodnik nie był skuteczniejszy w reprezentacji Urugwaju.

Do tej pory w Copa America Suarez pojawił się na boisku z ławki rezerwowych w meczach z Boliwią (5:0) i USA (1:0), w obu przypadkach zmieniając Darwina Nuneza.

Suarez mówi o końcu kariery. To coraz bliżej. "Płomień powoli wygasa"

W styczniu br. Suarez skończył 37 lat, co świadczy o tym, że wkrótce może zakończyć sportową karierę. Urugwajczyk zdaje sobie z tego sprawę, o czym powiedział w wywiadzie przed meczem z Brazylią. - Bardzo się cieszę każdą chwilą, wraz z wiekiem cieszę się tym coraz bardziej. Cieszy mnie granie dużej i małej części meczów, ponieważ wiesz, że płomień, który teraz płonie w kierunku futbolu, powoli wygasa. Teraz jestem jednym z wielu - powiedział.

- Grając czy nie, jestem zadowolony z roli, jaką pełnię i staram się pomagać drużynie w każdy możliwy sposób. Jeśli nie gram, to jest w porządku, bo oznacza to, że Urugwaj sobie poradzi, a mój wkład nie jest potrzebny. Jeśli będzie taka potrzeba, to zagram, bo mam nadzieję napisać kolejny rozdział w grze dla reprezentacji. Staram się pomagać we wszystkim, w czym mogę. Kiedyś to ja byłem na miejscu Darwina Nuneza i byłem w jego wieku. Dziś bycie w tym miejscu musi być dla niego motywacją - dodał Suarez (cytat za: alfredopedulla.com).

Wcześniej Suarez zapowiadał w jednym z wywiadów, że Inter Miami będzie jego ostatnim klubem w karierze. - Inter Miami to ostatni klub w mojej karierze. Nie mogę być bardziej szczery. Rodzina już o tym wie. Nie znam jeszcze daty, ale to ostatni krok - przekazał napastnik.

Obecnie Suarez jest zawodnikiem Interu Miami, gdzie w 18 meczach strzelił dwanaście goli i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą wygasa z końcem tego roku, ale jest opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Wcześniej Suarez grał w barwach Clubu Nacional (1998-2006, 2022-2023), Groningen (2006-2007), Ajaksu Amsterdam (2007-2011), Liverpoolu (2011-2014), Barcelony (2014-2020), Atletico Madryt (2020-2022) oraz Gremio Porto Alegre (2023-2024).

Półfinał Copa America między Urugwajem a Kolumbią odbędzie się w czwartek o godz. 2:00 czasu polskiego.