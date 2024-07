Riyad Mahrez i Taylor Wood szybko zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Ich związek to już historia licząca sobie cztery lata. Poznali się w 2020 roku na jednej z ulic w Manchesterze podczas spaceru po jarmarku bożonarodzeniowym i od tamtej pory nieustannie się wspierają. Po roku zaręczyli się podczas wakacji na greckiej wyspie Mykonos. Jak podaje brytyjski "The Sun", były piłkarz Manchesteru City za pierścionek z diamentem zapłacił około 400 tysięcy funtów, co przy aktualnym kursie w przeliczeniu na polską walutę wynosi ponad 2 miliony złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Zabawa przed meczem Niemcy - Hiszpania! Dwóch Hiszpanów skradło show

Po raz pierwszy Mahrez i Ward pobrali się w 2022 roku podczas muzułmańskiej ceremonii zwanej Nikah, gdzie podpisali umowę małżeńską podległą prawu islamskiemu. Drugi ślub miał miejsce rok później w luksysowym hotelu The Londoner, gdzie za noc trzeba zapłacić ponad 3,5 tys. złotych. W wydarzeniu uczestniczyli tylko najbliżsi - rodzina i przyjaciele.

Kilka miesięcy przed tym ślubem Riyad Mahrez przeniósł z Manchesteru City do saudyjskiego Al-Ahli, co zasmuciło jego żonę, która o tym fakcie dowiedziała się przez telefon. - Riyad zadzwonił do mnie i po prostu powiedział mi, że przeprowadzamy się do Arabii - wyznała Ward w reality show "Married To The Game".

Okazało się jednak, że niepotrzebnie bała się przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Ward wraz ze swoim ukochanym bardzo szybko zaaklimatyzowało się w nowym mieście i odmiennej kulturze. - Ludzie w Arabii są naprawdę bardzo mili. To był dla mnie szok. Nie można porównać tego do Wielkiej Brytanii, gdzie nie w każdym mieście jest tak samo - mówiła w filmie "Married to the Game".

"Do trzech razy sztuka?"

Niedawno małżeństwo poszło jeszcze o krok dalej i po raz trzeci odnowiło swój ślub małżeński. Jak podaje "The Sun" ceremonia odbyła się w zjawiskowym pałacu ślubów we Włoszech położonym nad jeziorem Como. - Luksusowa nieruchomość oferuje odkryty basen, prywatne molo i hangar na łodzie - czytamy na stronie. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć na Instagramie Taylor Ward, która w swojej relacji udostępniła zdjęcia opublikowane przez gości.

Trzeci ślub Riyada Mahreza Screen - Instagram @taylorwardx

Przypomnijmy, że w lipcu ubiegłego roku Robert Lewandowski odnowił śluby małżeńskie z Anną Lewandowską.

Do tej pory Riyad Mahrez wystąpił w barwach Al-Ahli w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 12 goli i zanotował 14 asyst.