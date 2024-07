Sensacja! Bundesliga zmienia nadawcę w Polsce! Wiemy, co z Viaplay

Wiadomo, że Viaplay wyjdzie z polskiego rynku do końca czerwca 2025 r. Wydaje się, że do tego czasu powinna się rozwiązać kwestia wszystkich praw do transmisji, które platforma posiada.

Bundesliga z nowym nadawcą

Viaplay weszło na rynek głośnym przejęciem praw do pokazywania Bundesligi do końca sezonu 2024/2025. Później przedłużono umowę z Niemcami do 2029 r., ale po tym, jak firma znalazła się w kryzysie finansowym, postanowiła zrezygnować z przedłużenia.

Sytuację na rynku praw wykorzystała stacja Eleven Sports Network, która odzyskała prawa do Bundesligi. Telewizja postanowiła się pochwalić, że znowu będzie pokazywać mecze rozgrywek u naszych zachodnich sąsiadów.

Eleven będzie oficjalnym i wyłącznym nadawcą Bundesligi w Polsce od sezonu 2025/2026 do 2028/2029. Ale pierwsze mecze ligi niemieckiej zobaczymy w tej telewizji już wiosną przyszłego roku. Stacja będzie miała możliwość pokazać do pięciu meczów w kolejce w drugiej rundzie rozgrywek. Jednocześnie wiosną 2025 roku wszystkie mecze Bundesligi będzie można oglądać również w Viaplay.

"Bundesliga wraca do Eleven! Pozyskaliśmy wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi i 2. Bundesligi od sezonu 2025/26 do końca 2028/29 i niewyłączną licencję na rundę wiosenną 2024/25. Już od stycznia 2025 znów będziemy pokazywać mecze ligi niemieckiej!" - pochwaliła się stacja w mediach społecznościowych.

Mistrzem Niemiec został w minionym sezonie Bayer Leverkusen. Nie dość, że to pierwszy tytuł mistrzowski w 120-letniej historii klubu, to jeszcze dokonał tego jako pierwszy bez ani jednej porażki.

Viaplay posiada jeszcze prawa m.in. do Premier League, The Championship, Formuły 1, NHL, MLB, wyścigów z serii IndyCar i turniejów darterskich.