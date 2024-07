Al-Nassr zdecydowało ws. Szczęsnego! 30 milionów euro na stole

Kontrakt Wojciecha Szczęsnego w Juventusie obowiązuje do końca nadchodzącego sezonu. Polak nie pali się do odejścia, ale zgodzi się na przeprowadzkę, jeśli będzie takowa wola klubu, który chciałby uwolnić się z jego wysokiej pensji. - Ja nigdy, przysięgam nigdy, nie wymuszałem żadnego transferu. Ale dla mnie lojalność to również taka sytuacja, że jeśli klub - jakikolwiek teoretyczny klub - który dał ci dużo, potrzebuje ten kontrakt zerwać i potrzebuje pomocy, to też jestem w stanie pomóc - mówił niedawno Szczęsny w rozmowie z Footruckiem.

Al-Nassr rezygnuje ze Szczęsnego! Chcą inną gwiazdę

W trakcie mistrzostw Europy pojawiały się informacje, że 34-latek trafi do saudyjskiego Al-Nassr. Wszystko miało być dopięte, ale w ostatniej chwili transfer upadł. Został zablokowany przez tamtejszy rząd. - Negocjacje dochodziły do skutku, ale news nie zawierał jednej kwestii. Te największe kluby w Saudi Pro League prowadzą swoją politykę transferową, ale te wielkie pieniądze to jest budżet Public Investment Found, czyli rządowej organizacji, która napędza futbol - poinformował Tomasz Włodarczyk z portal Meczyki.pl.

Saudyjczycy obrali nowy cel transferowy na pozycji bramkarza, którym został Ederson z Manchesteru City. "Szczęsny nie jest już celem Al-Nassr. Saudyjczycy zamykają Edersona z Manchesteru City" - poinformował Michele De Blasis, dziennikarz La Gazzetta dello Sport. Brazylijczyk ma raczej niezachwianą pozycję w zespole Pepa Guardioli, ale wcale nie wyklucza odejścia z zespołu tego lata, zwłaszcza że może liczyć na ogromne zarobki. Według doniesień Al-Nassr planuje zaoferować 30-latkowi trzyletni kontrakt, w ramach którego zarobiłby po 20 mln euro za sezon, czyli 60 milionów łącznie.

Jego aktualna umowa z Manchesterem City obowiązuje do 2026 roku, co oznacza, że Al-Nassr będzie musiało dogadać się z mistrzami Anglii w kwestii kwoty odstępnego. Angielskie talkSport donosi, iż Manchester City oczekuje ponad 30 milionów funtów.

Ederson w Manchesterze City gra od 2017 roku. Sześć razy wygrał Premier League, cztery razy Puchar Anglii, raz Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA. Łącznie zagrał 332 mecze, w których zachował 155 czystych kont. Obecnie 30-latek przebywa z reprezentacją Brazylii na Copa America.