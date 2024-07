Sensacyjny zwrot ws. Kiwiora. Gigant wykorzysta transferowy hit Arsenalu

Jakub Kiwior ma za sobą imponujące dwa lata. Od kiedy zadebiutował w reprezentacji Polski za kadencji Czesława Michniewicza, nie stracił miejsca w podstawowym składzie i rozegrał 26 meczów z rzędu. Tym samym pobił rekord legendarnego Jana Urbana. Mało tego jego występy zwłaszcza na mistrzostwach świata w Katarze sprawiły, że Mikel Arteta zadzwonił do piłkarza i namówił go na transfer do Arsenalu. Ten wyłożył za obrońcę ok. 20 mln euro i podpisał z nim pięcioletni kontrakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Gruzińscy piłkarze witani w swoim kraju jak bohaterowie

Kiwior może opuścić Arsenal. Włosi wskazali kierunek transferu

Kiwior został nowym zawodnikiem Arsenalu w styczniu 2023 roku. Od tamtej pory nie wywalczył sobie jednak miejsca w podstawowym składzie, a jakiekolwiek minuty łapał praktycznie tylko z powodu kontuzji kluczowych graczy. Łącznie uzbierał dotąd 38 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty.

Nie ma co ukrywać, że taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla zawodnika, jak i naszej kadry. Michał Probierz nie może sobie wyobrazić bez niego defensywy, dlatego jeśli ten nie będzie grał, selekcjoner będzie miał ogromny problem. Nie można wykluczyć, że niebawem opuści jednak drużynę, gdy zostanie dopięty transfer rewelacji Euro 2024 Riccardo Calafioriego. "Corriere dello Sport" podaje, że Juventus, który prawdopodobnie przegra o niego rywalizację, będzie chciał zatem sprowadzić naszego obrońcę.

"Alternatywną opcją może być Jakub Kiwior, który wraz z przyjściem Calafioriego prawdopodobnie opuści Arsenal. Thiago Motta miał go już w Spezii, w związku z czym zrozumienie przez niego danych mechanizmów byłoby prostsze" - czytamy. Dodano też, że kwota transferu byłaby przystępna i wyniosłaby ok. 15 mln euro. Innym rozwiązaniem może być obrońca OGC Nice Jean-Clair Todibo. Ten jednak kosztuje dużo więcej - 35 mln euro i zabiega o niego pół Europy, co nieco komplikuje sprawę. Pozostaje też pytanie, czy na taką kwotę zgodziłby się Arsenal. Wg portalu Transfermarkt aktualna cena Kiwiora sięga 30 mln.

Dziennik zaznaczył też, że Juventus planuje wzmocnić linię pomocy oraz ataku. Kto zatem może do niego trafić? Marzą o Teunie Koopmeinersie z Atalanty oraz Khephrenie Thuramie z Nicei. Transfer tego drugiego jest już właściwie prawie dopięty, a od podpisania kontraktu obowiązującego do 2029 roku dzieli go jedynie pozytywne przejście badań medycznych.