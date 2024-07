Gwiazda ekstraklasy ujawnia, co w Holandii mówią o Polakach. "Dosłownie każdy"

Daniel Bielica od nowego sezonu po raz pierwszy w karierze będzie występował za granicą. Po znakomitym sezonie w barwach Górnika Zabrze, w którym rozegrał 34 mecze i zachował 10 czystych kont, dołączył do beniaminka holenderskiej Eredivisie - NAC Breda. Pojawienie się Polaka w tym klubie stało się wielkim wydarzeniem. Zespół znany jest z tego, że kultywuje pamięć o polskich bohaterach.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Ronaldo pokazał, że mężczyzna też może płakać. Ale czy to jest lider?

Daniel Bielica dołączył do NAC Breda. Tak przywitali go w mieście. "Widać, że to jest naturalne"

Chodzi o żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, którzy podczas II wojny światowej wyzwolili Bredę z rąk nazistów. W mieście cały czas historia o tym wydarzeniu pozostaje żywa, o czym zdążył się przekonać Bielca. - Dosłownie każdy mieszkaniec Bredy, z którym miałem do czynienia, wspominał generała Maczka i jego żołnierzy. I widać, że to jest naturalne, że to nie jest wymuszone. Tu słowo "Polak" i "Polska" naprawdę dużo znaczy. Dużo dobrego - zdradził w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty.

W mieście znajduje się także polski cmentarz wojenny, na którym pochowano 162 Polaków poległych w czasie kampanii. Spoczął na nim również sam gen. Maczek, który zmarł w 1994 r. Naszemu bramkarzowi od razu pokazano to wyjątkowe miejsce. - Mogłem się przekonać, jak bardzo dbają o pamięć o polskich bohaterach. Zrobiło to na mnie duże wrażenie - przyznał.

Holenderski klub zaskoczył koszulkami. Będą na nich polskie symbole. "Piękny gest"

W październiku będzie miała miejsce 75. rocznica wyzwolenia Bredy. Z tej okazji klub postanowił uczcić pamięć polskich bohaterów w wyjątkowy sposób. Na kolejny sezon przygotował okolicznościową serię koszulek, na których znajdą się elementy nawiązujące do tamtych wydarzeń m.in. polski orzeł, napis: "NAC Breda dziękuje", czy specjalny motyw ze zdjęciem żołnierzy.

Bielica nie ukrywa dumy, że będzie miał okazję zagrać w takich strojach. - Widziałem duże poruszenie w polskim środowisku piłkarskim po tym, gdy Breda ogłosiła, że w takich koszulkach rozegra najbliższy sezon. Co mogę powiedzieć... piękny gest. Wiedziałem o tym już wcześniej, przy podpisywaniu kontraktu powiedziano mi, że takie są plany. Super, że zostały zrealizowane - powiedział.