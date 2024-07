To tam może grać "polski Messi" w nowym sezonie. Sensacyjne doniesienia

Mateusz Musiałowski formalnie od początku lipca pozostaje bez klubu. W 2020 r. utalentowany skrzydłowy trafił z UKS-u SMS-u Łódź do Liverpoolu. W tamtejszych zespołach juniorskich początkowo spisywał się świetnie i to do tego stopnia, że zaczęto go nazywać "polskim Messim". Z czasem zaczęło mu się wieść coraz gorzej. Nie był w stanie przebić się do pierwszej drużyny, w której zanotował raptem jeden występ. W marcu tego roku zagrał 16 minut przeciwko Sparcie Praga w Lidze Europy. Na początku sierpnia zaś klub oficjalnie ogłosił, że nie przedłuży z nim kontraktu.

Mateusz Musiałowski trafi do czołowej europejskiej ligi? Święcicki ogłosił

Ten wygasł 30 czerwca i w tym momencie Musiałowski pozostaje wolnym agentem. Zainteresowania nim nie brakuje. Ostatnio brytyjskie media informowały, że chciałyby go sprowadzić do siebie Leeds United oraz Birmingham City. Od dłuższego czasu sporo mówi się także o możliwym transferze do jednego z klubów polskiej ekstraklasy. Takiego scenariusza chciałby jednak uniknąć agent 20-letniego piłkarza - Cezary Kucharski. - Nie chcę go namawiać na powrót do Polski, natomiast najwięcej propozycji ma właśnie z Polski. Większość klubów go tu chce - mówił w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą w październiku zeszłego roku.

Wygląda na to, że Polska i Anglia to niejedyne opcje, jakie są na stole. Według komentatora Eleven Sports, Mateusza Święcickiego Musiałowski Polak może trafić do jednej z pięciu najlepszych lig Europy. - Mocno grany jest temat jednego klubu z Serie A - napisał w serwisie X. Nie zdradził jednak, o jaką drużynę chodzi.

Poprzedni sezon dla Musiałowskiego nie był specjalnie udany. Poza krótkim epizodem w Lidze Europy zagrał 13 razy na poziomie Premier League 2 i EFL Trophy. Strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty.