Sensacja w meczu Brazylii. Będzie hit! Oto pary ćwierćfinałowe Copa America

Copa America nie cieszy się aż tak wielkim zainteresowaniem europejskich kibiców, którzy śledzą mistrzostwa własnego kontynentu. Ale i w Ameryce Południowej dzieje się sporo, zwłaszcza że turniej wchodzi w decydującą fazę.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego zostały rozegrane ostatnie spotkania fazy grupowej. Wyczekiwano zwłaszcza starcia Brazylii z Kolumbią, którego stawką było pierwsze miejsce w tabeli grupy D (choć Brazylijczycy nie mieli jeszcze pewnego awansu).

Wszystko, co najciekawsze, wydarzyło się w pierwszej połowie. W 12. minucie bramkę zdobył Raphinha, a w doliczonym czasie wyrównał Daniel Munoz. Wynik 1:1 utrzymał się do końca spotkania i w pewnym sensie był korzystny dla obu zespołów - Kolumbijczycy niespodziewanie wygrali grupę, a Brazylijczycy przypieczętowali awans niezależnie od wyniku meczu Kostaryka - Paragwaj (skończyło się 2:1).

Copa America. Tabela grupy D po ostatnich meczach

Kolumbia - 3 mecze, 7 punktów, 6-2 bilans bramek - awans Brazylia - 3, 5 pkt, 5-2 Kostaryka, 3, 4 pkt, 2-4 Paragwaj - 3, 0 pkt, 3-8

Awans Brazylii z drugiego miejsca sprawia, że w ćwierćfinale Copa America zobaczymy wielki hit. Pięciokrotni mistrzowie świata zmierzą się z Urugwajem, najlepszym zespołem grupy C, mającym w składzie Darwina Nuneza, Federico Valverde czy Ronalda Araujo. Co więcej, Brazylijczycy będą musieli sobie radzić bez Viniciusa Jr., który w potyczce z Kolumbią dostał drugą żółtą kartkę w turnieju i czeka go pauza.

O wiele lepiej niż Brazylia trafiła Kolumbia, która zmierzy się z Panamą. Pozostałe pary były znane wcześniej: Wenezuela zagra z Kanadą, a Ekwador z broniącą tytułu Argentyną. Ta ostatnia może zagrać z Brazylijczykami lub Urugwajczykami dopiero w finale. Warto dodać, że już w fazie grupowej odpadły Stany Zjednoczone, gospodarz turnieju.

Drabinka Copa America 2024

Ćwierćfinały

Argentyna - Ekwador (5 lipca, Houston)

Wenezuela - Kanada (6 lipca, Arlington)

Urugwaj - Brazylia (7 lipca, Las Vegas)

Kolumbia - Panama (7 lipca, Glendale)

Półfinały

Argentyna/Ekwador - Wenezuela/Kanada (10 lipca, New Jersey)

Urugwaj/Brazylia - Kolumbia/Panama (11 lipca, Charlotte)

Finał i mecz o 3. miejsce