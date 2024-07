"Przestaniecie prześladować kibiców?!". Potężna burza pod komunikatem Polsatu

- Telewizja Polsat nabyła wyłączne prawa do pokazywania w telewizji i streamingu nowego formatu Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA przez kolejne trzy sezony - taka informacja pojawiła się w mediach społecznościowych.

Burza po nabyciu praw przez Polsat. Kibice nie są zadowoleni

W europejskiej piłce klubowej przyszły sezon będzie czasem zmian. Nowe formaty międzynarodowych pucharów - w tym Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy - mają zwiększyć atrakcyjność rozgrywek. Zamiast znanej do tej pory fazy grupowej i podziału na poszczególne, czterozespołowe grupy powstanie faza ligowa. Zamiast 32 uczestników kibice zobaczą 36.

Do tej pory te rozgrywki transmitowane były przez Viaplay. Okazuje się, że informacje o zmianie nadawcy, który będzie pokazywać mecze wzbudziła wielkie emocje. Pod wpisem opublikowanym przez profil Polsatu Sport na portalu X zawrzało.

Komentujący zdają się nie być zadowoleni z takiego obrotu spraw. Przeważają głosy niezadowolenia, z których część nie nadaje się do cytowania. "Trudno, co zrobić", "kto te gówno będzie oglądał", "wyrazy współczucia wszystkim kibicom", "jak dacie możliwość wyłączenia komentarza to tragedii nie będzie", "I na c**j to bierzecie jak nie potraficie nic dobrze zrobić", "miejcie honor i oddajcie te prawa komukolwiek innemu", "Czy wy przestaniecie prześladować kibiców?!", "smutne dla polskiego kibica" - to tylko niektóre ze wpisów zamieszczonych pod informacją o nabyciu przez Polsat praw. - Już widzę brak multiligi na ostatnie kolejki gdy jest 18 spotkań naraz - skomentował jeden z widzów.

Informacje dotyczące tego, kto dysponuje prawami telewizyjnymi do Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy są z punktu widzenia polskiego kibica niezwykle istotne. To jedyne puchary, w których na jesień (nie zawsze) występują polskie zespoły. Wyjątek stanowi sezon 2016/2017. Wówczas - jedyny raz w XXI wieku - Polska miała swojego przedstawiciela w Lidze Mistrzów. Była to Legia Warszawa.