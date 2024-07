Niebywałe! Spadkowicz wraca do wyższej ligi. PZPN podjął ostateczną decyzję

"Zarząd klubu Radunia Stężyca podjął decyzję o wycofaniu zespołu z II ligi" - komunikat o takiej treści ukazał się 28 czerwca. Co oznaczało, że ktoś musi zająć miejsce Raduni w rozgrywkach. Starał się o to jeden ze spadkowiczów i wiadomo już, że sprawy potoczyły się po jego myśli. Potwierdzono to w komunikacie PZPN-u. Aczkolwiek jego sytuacja nie będzie łatwa. "Sezon rozpocznie z czterema ujemnymi punktami" - przypomniał dziennikarz Dominik Pasternak.

