Media: Reprezentant Polski rozchwytywany. Kolejny chętny

Euro 2024 nie przebiegło w pełni po myśli Pawła Dawidowicza. Środkowy obrońca nie zagrał przeciwko Holandii (1:2) z uwagi na kontuzję, z Austrią (1:3) zaprezentował się bardzo słabo i był zamieszany w utratę co najmniej dwóch goli. Jedynie z Francją (1:1) nie można mu niczego konkretnego zarzucić, choć wiemy doskonale ile pracy miał Łukasz Skorupski, MVP całego spotkania. Naszej defensywie daleko było zatem do monolitu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Piszczek, Kuba czy Ebi? Dortmund zdecydował

Hellas potrzebuje pieniędzy. Ostatni dzwonek Dawidowicza

To nie wpłynęło jednak na fakt, iż Dawidowicz budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Nie jest tajemnicą, że Hellas Werona ma spore problemy finansowe. Groził im nawet przedwczesny koniec minionego sezonu, ale ostatecznie udało im się przetrwać i nawet nie spaść do Serie B. Werończycy zajęli 13. miejsce z przewagą trzech punktów nas strefą spadkową. Polak dołożył do tego sporą cegiełkę, występując w 28 spotkaniach, w większości w podstawowym składzie.

Nasz reprezentant skończył 20 maja 29 lat i został mu tylko rok kontraktu. W Hellasie wiedzą, że jeżeli chcą jeszcze cokolwiek na nim zarobić, to muszą to zrobić teraz, jeszcze tego lata. Sam Polak z wymownym uśmiechem odpowiadał niedawno na pytania dotyczące transferu. Środkowym obrońcą interesować miało się Lazio, gdzie trenerem został doskonale znający go z Hellasu trener Marco Baroni. Tam jednak najpewniej byłby głównie rezerwowym, więc nie wiadomo czy byłby chętny na taką perspektywę.

Dawidowicz wybierze beniaminka Serie A?

Jednak zgodnie z doniesieniami werońskiej gazety "L'Arena", pojawił się kolejny zainteresowany. Chodzi o Venezię FC, beniaminka włoskiej Serie A. Tam szkoleniowcem jest kolejny znajomy Polaka z Hellasu, czyli Eusebio Di Francesco. Klub szuka wzmocnień przede wszystkim pośród graczy doświadczonych w Serie A, by ta przygoda nie skończyła się jak poprzednia, gdy w sezonie 2021/22 spadli z hukiem tuż po awansie i to z ostatniego miejsca. Dawidowicz kosztować ma 1,5 miliona euro. Sportowo raczej nie byłby to krok do przodu, a co najwyżej w bok. Ale nie ma wątpliwości, że w Wenecji Polak miałby o wiele krótszą drogę do wyjściowej jedenastki niż w Lazio.