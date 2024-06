Koncert Argentyny w Copa America! Znamy pierwsze rozstrzygnięcia

Argentyna chce powtórzyć sukces sprzed trzech lat, kiedy to triumfowała w Copa America. Jak na razie jest na dobrej drodze, by to osiągnąć. W dwóch pierwszych meczach bez większych problemów uporała się z Kanadą (2:0) i Chile (1:0). Dzięki temu zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. Sukces okupiła jednak kontuzją Leo Messiego. - Poczułem pewien dyskomfort w prawych ścięgnach na początku meczu. Było sztywno. Nie były tak luźne, jak powinny być. Ale udało mi się dokończyć grę - mówił napastnik Interu Miami po drugim spotkaniu. Media spekulowały, że nie pojawi się na murawie w ostatnim starciu fazy grupowej z Peru. I tak faktycznie się stało, ale mimo to jego ekipa nie zawiodła.

REKLAMA

Zobacz wideo Szaleństwo na ulicach Tbilisi! Gruzja pokonała Portugalię!

Argentyna pozostaje niepokonana w Copa America. Lautaro Martinez rozbroił Peru w pojedynkę

Argentyna była zdecydowanym faworytem meczu z Peru, co udowodniła od pierwszych minut. Grała pewniej i precyzyjniej. Zdominowała wręcz przeciwnika. Dość powiedzieć, że w pierwszej partii jej wskaźnik posiadania piłki wynosił aż 74 procent. Zdecydowanie lepiej radziła sobie też pod polem karnym Peru. Oddała sześć strzałów na bramkę, ale trzy celne. Brakowało jednak skuteczności, co frustrowało Argentyńczyków.

Niemoc przełamał dopiero Lautaro Martinez. W 47. minucie otrzymał kapitalne podanie od Angela Di Marii i bez większych problemów pokonał bramkarza Peru. Na tym mistrzowie świata nie zamierzali poprzestawać. W 77. minucie stanęli przed szansą na powiększenie przewagi. Sędzia podyktował rzut karny, ale nie wykorzystał go Leandro Paredes. Argentyńczyk uderzył w słupek.

Problemów z pokonaniem golkipera i to po raz drugi nie miał za to Martinez. W 86. minucie dopiął swego i przypieczętował zwycięstwo. I to w niezwykle efektownym stylu. Zauważył, że bramkarz jest źle ustawiony - wyszedł przed linię - więc przelobował go. Wszystkiemu z ławki rezerwowych przyglądał się Messi. Niewykluczone, że 37-latek pojawi się na murawie w kolejnym meczu.

Wszystko jasne ws. grupy A Copa America

Taki wynik spotkania rozstrzygnął losy Peru w tegorocznej edycji Copa America. Drużyna nie tylko nie zdobyła ani jednego gola w trzech spotkaniach, ale i dwukrotnie musiała uznać wyższość rywali. Tym samym fazę grupową zakończyła z dorobkiem jednego punktu i pożegnała się z dalszą rywalizacją. Podobnie, jak i Chile, które zajęło trzecią lokatę w grupie z dorobkiem dwóch punktów. W decydującym starciu jedynie zremisowało 0:0 z Kanadą.

Tabela grupy A:

Argentyna - 9 pkt, 3 zwycięstwa, bilans bramek 5:0 Kanada - 4 pkt, 1 zwycięstwo, 1 remis, 1 porażka, bilans bramek 1:2 Chile - 2 pkt, 2 remisy, 1 porażka, bilans bramek 0:1 Peru - 1 pkt, 1 remis, 2 porażki, bilans bramek 0:3.

W ćwierćfinale rywalem Argentyny będzie druga drużyna grupy B. Na ten moment jest to Ekwador, ale ta ekipa ma jeszcze jeden mecz przed sobą.