Flick zaczął porządki w Barcelonie. Pierwszy piłkarz już odszedł

FC Barcelona zakończyła rozgrywki ligowe na drugiej pozycji. Na początku roku poległa za to w finale Superpucharu z Realem Madryt aż 1:4. Poza tym szybko odpadła z Pucharu Króla, a po porażce z PSG w Lidze Mistrzów zaprzepaściła szanse na jedyne trofeum w tym sezonie. Mało tego, wskutek nieprzemyślanych wypowiedzi przed meczem z Almerią, z funkcją trenera pożegnał się Xavi. - Kibic Barcelony musi zrozumieć, że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Nie jesteśmy w stanie konkurować ekonomicznie - wypalił.

Władze klubu błyskawicznie zaczęły rozważać kandydatów na jego następcę, a finalnie postawiły na byłego selekcjonera reprezentacji Niemiec Hansiego Flicka. Ten szybko rozpoczął pracę, a pierwsze co podjął decyzję o przedłużeniu współpracy z Joao Cancelo. Pierwszym transferem ma być za to 23-letni Angelo Stiller z VfB Stuttgart.

Fabrizio Romando podał w sobotę, że z FC Barcelony odchodzi za to jeden z zawodników. Mianowicie jest to Sergino Dest, który ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu - najpierw w AC Milanie, a potem w PSV Eindhoven. I właśnie ta druga drużyna była na tyle zadowolona z jego występów, że zdecydowała się go pozyskać na stałe. FC Barcelona nie otrzyma rzekomo żadnych pieniędzy, natomiast zastrzegła sobie klauzulę sprzedaży. Piłkarz podpisał z nowym klubem czteroletni kontrakt.

Holender trafił niespodziewanie do FC Barcelony w 2020 roku, kiedy wykupiono go za nieco ponad 20 mln euro z Ajaxu. Debiutancki sezon miał całkiem udany, natomiast gdy do zespołu przybył Xavi, momentalnie skreślił 23-latka i nakazał mu szukać sobie nowego klubu. Ten zapowiedział, że dopóki Hiszpan będzie szkoleniowcem, to nie ma absolutnie żadnych szans, by wrócił. I choć niedawno został zwolniony, to trudno sobie wyobrazić, by Dest zagrał jeszcze kiedyś dla hiszpańskiego zespołu.

PSV kompletnie zdominowało ubiegły sezon w Eredivisie. Nie dość, że zdobyło aż 91 pkt, to przegrało tylko jeden mecz. Mało tego, miało najskuteczniejszą ofensywę (111 goli strzelonych), a ponadto najlepszą defensywę (21 bramek straconych) w całych rozgrywkach. Jego szkoleniowcem jest Peter Bosz, który niespełna rok temu zastąpił na stanowisku Ruuda van Nisterlooya.