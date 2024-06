Potężny zjazd gwiazdora za 135 milionów euro. Znów zmienia klub

W styczniu 2018 roku FC Barcelona zapłaciła Liverpoolowi za Philippe Coutinho 135 milionów euro. Brazylijczyk pozostaje trzecim najdroższym transferem w historii futbolu i wyprzedzają go jedynie przenosiny Kyliana Mbappe (180 mln) i Neymara (222 mln) do PSG.

Jednak pomocnik nie podbił stolicy Katalonii i był dwukrotnie wypożyczany - do Bayernu Monachium i do Aston Villi. To angielski klub wykupił Coutinho z Barcelony latem 2022 roku za zaledwie 20 milionów euro. Już to pokazało skalę tego, jak w złą stronę poszła kariera Coutinho. Podsumowaniem tego upadku było wypożyczenie latem ubiegłego roku do katarskiego Al-Duhail SC. Ale i w tak egzotycznej lidze Brazylijczyk nie potrafił się odnaleźć i po zakończeniu sezonu wrócił do Anglii.

Philippe Coutinho bardzo blisko powrotu do brazylijskiego klubu. To w nim stawiał pierwsze kroki w zawodowym futbolu

Jednak Unai Emery nie widzi dla Philippe Coutinho miejsca w swoich planach na kolejny sezon. Dlatego 32-latek został zmuszony szukać kolejnego klubu. I tu z pomocą przyszedł jego rodzimy klub, w którym stawał pierwsze kroki w futbolu - Vasco da Gama.

Brazylijski portal Globo poinformował, że Coutinho uzgodnił z klubem warunki powrotu i kontrakt jest prawie dopięty. Pozostaje teraz jedynie kwestia rozwiązania umowy z angielskim klubem, co nie powinno być problemem. W końcu będzie to na rękę Aston Villi i samemu zawodnikowi. Wiele więc wskazuje na to, że oficjalne potwierdzenie transferu jest kwestią czasu.

Philippe Coutinho grał w młodzieżowych drużynach Vasco da Gama oraz w pierwszym zespole w latach 2008-2010. Następnie za 3,8 mln euro trafił do Interu Mediolan. Dla brazylijskiego klubu dotychczas rozegrał 19 meczów, w których zdobył bramkę i zanotował trzy asysty.