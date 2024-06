Lewandowski ma rywala. Fatalny rzuty karny brazylijskiej gwiazdy

Brazylia zanotowała swoje pierwsze zwycięstwo na tegorocznym Copa America. To była przekonująca wygrana. "Canarinhos" rozbili Paragwaj 4:1. Jednak nie wszystko szło po myśli Brazylijczyków. Jednym z momentów, który bardziej zapadł w pamięci i poniósł się po sieci, jest rzut karny Lucasa Paquety z pierwszej połowy. Rozgrywający podszedł do niego w stylu podobnym do Roberta Lewandowskiego.

