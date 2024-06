Szukamy piłkarskich diamentów! "Ty też masz szansę" już 29 czerwca!

#TTMSZ to organizacja non-profit penetrująca niższe ligi w poszukiwaniu utalentowanych zawodników w przedziale wiekowym 15-20. Na rynku działa od 2015 roku. Do tej pory zorganizowała 10 edycji na terenie polski oraz 3 edycja poza granicami kraju (2 x Anglia i Irlandia). Udało jej się pomóc wielu zawodnikom z całego kraju

REKLAMA

W XIV edycji #TTMSZ wystąpią zawodnicy urodzeni w latach 2004 - 2009 polecani przez skautów działających na terenie całego kraju. Udział w meczu jest darmowy. Zawodnicy na czas meczu otrzymają sprzęt sportowy, opiekę fizjoterapeuty, ratownika medycznego, wyżywienie oraz napoje. Obserwatorzy zaś będą mieli dostęp do darmowych programów meczowych, gdzie znajdą niezbędne informacje na temat każdego uczestnika #TTMSZ.

Rozegrany zostanie jeden mecz w wymiarze czasowym 2x45 minut transmitowanym na żywo na Sport.pl. Podczas XIV edycji projektu zaprezentujemy 25 zawodników. Na trybunach będzie można zobaczyć wiele ciekawych twarzy. Na poprzednich edycjach naszego projektu gościliśmy przedstawicieli m.in takich klubów jak - Legia Warszawa, Widzew Łódź, Korona Kielce, Polonia Warszawa, Radomiak Radom, Raków Częstochowa, Stomil Olsztyn, Jagiellonia Białystok, Pogoń Siedlce, Znicz Pruszków oraz wielu przedstawicieli innych klubów z poziomu centralnego.

Zobacz wideo Mecz na żywo będzie można obejrzeć tutaj:

Ty też masz szansę!

Warto dodać, iż sędzią głównym spotkania będzie dobrze znany w środowisku piłkarskim Piotr Wąsowski. Na ławkach trenerskich naszych zespołów zasiądą Bartosz Grzelak oraz Adrian Mierzejewski. Trenerem bramkarzy będzie natomiast Andrzej Bledzewski. Zawodnicy dobrze znani z występów w Ekstraklasie.

Projekt "Ty też masz szansę!" to forma promocji utalentowanej polskiej młodzieży, która ma możliwość pokazania swoich umiejętności szerszej publiczności. Z projektu #TTMSZ wywodzi się między innymi Daniel Smuga (Górnik Zabrze), Nataniel Wybraniec (SFC Opava), Dawid Burka (Pogoń Siedlce), Karol Noiszewski (Raków Częstochowa/Legia II Warszawa), Dawid Rogalski (GKS Tychy/Resovia Rzeszów), Jakub Goliński (Chojniczanka Chojnice), Arkadiusz Maj (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Wiktor Bućko (Znicz Pruszków) czy Konrad Kargul-Grobla (GKS Jastrzębie).

Każdy z nich przebył długą drogę z niższej ligi do piłki profesjonalnej. Warto podkreślić, że "Ty też masz szansę!" to organizacja non-profit. Zarówno skauci jak i organizatorzy nie czerpią z tego żadnych korzyści finansowych. Zaangażowanie i chęć pracy na rzecz TTMSZ wywołana jest czystą pasją do piłki nożnej. Fundusze na organizację przedsięwzięcia są pozyskiwane za pomocą zbiórek crowdfundingowych (Zrzutka.pl) oraz od sponsorów.