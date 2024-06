Holendrzy znów to zrobili! Znany klub upamiętnił polskich bohaterów. "Duma"

Jerzy Musiałek, Karol Niemczycki, Norbert Pogrzeba, Patryk Prus, a od niedawna Daniel Bielica - to kilku polskich piłkarzy, którzy w trakcie swoich karier byli związani z holenderskim NAC Breda. Jednak więzi łączące ten klub z Polską są silniejsze, niż może się wydawać.

NAC Breda pamięta o polskich bohaterach. Przygotowali coś wyjątkowego

Pod koniec II wojny światowej (październik 1944 r.) Breda została wyzwolona z rąk Niemców przez 1 Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. Stanisława Maczka. To do dzisiaj jest wspominane przez Holendrów, którzy upamiętniają polskich bohaterów tamtych wydarzeń. I na 80. rocznicę przygotowali coś wyjątkowego.

"Z dumą i wdzięcznością prezentujemy koszulki na nadchodzący sezon Eredivisie" - ogłosił w czwartek beniaminek holenderskiej ekstraklasy. Stroje są wyjątkowe, gdyż nawiązują do wyzwolicieli miasta. Na domowym komplecie (żółtym) pojawiły się nazwiska żołnierzy oraz (na górnej części pleców) flaga miasta (trzy białe krzyżyki na czerwonym tle), symbole 1 Dywizji Pancernej i dopisek "NAC Breda dziękuje, 1944-2024".

Na stroju wyjazdowym (białym) pojawiło się natomiast zdjęcie polskich żołnierzy wyzwalających miasto oraz (z przodu, na dole stroju) czerwona tarcza z trzema krzyżykami, napisem "Polska x Breda", orłem z Godła Polski. Sesję zdjęciową wykonano wśród mogił polskich żołnierzy na terenie Maczek Memorial Breda, obiektu upamiętniającego historię wyzwolenia miasta.

NAC Breda składa hołd Polakom. "Bohaterscy wojownicy, którzy nigdy się nie poddali"

"29 października 1944 roku 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Maczka wyzwoliła nasze piękne miasto Bredę. Teraz, osiemdziesiąt lat później, składamy hołd tym bohaterskim wojownikom, którzy nigdy się nie poddali i nieustannie parli do przodu. Czterdziestu bojowników, którzy oddali życie, aby wyzwolić Bredę i pozwolić nam żyć, zostanie w tym sezonie uhonorowanych na naszej domowej koszulce" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. "Również koszulka wyjazdowa to oda do polskich wyzwolicieli" - dodano. Stroje będą w sprzedaży od piątku 28 czerwca od godziny 14:00.

Obecnie NAC Breda jest w trakcie przygotowań do pierwszego od pięciu lat sezonu w Eredivisie. Pierwsze spotkanie rozegra 9 sierpnia, rywalem będzie Groningen.