Sensacyjne informacje ws. Superpucharu Polski. "Oficjalnie na dniach"

Mecz o Superpuchar Polski już od lat wzbudza sporo kontrowersji. Głównym powodem jest termin jego rozegrania, z którym niemal co roku jest ten sam problem. Zwyczajowo spotkanie między mistrzem kraju a zdobywcą Pucharu Polski odbywa się tydzień lub ewentualnie dziewięć dni przed powrotem ekstraklasy. Teraz jednak PZPN zaproponował, by mecz rozegrać 7 lipca na stadionie w Białymstoku, a więc aż na 12 dni przed rozpoczęciem sezonu. Ta opcja od razu oburzyła Jagiellonię.

Mistrz kraju zadeklarował, że nie ma zamiaru grać ani organizować na własnym obiekcie tego spotkania. Po pierwsze dlatego, że w tym czasie drużyna dopiero co wróci z obozu przygotowawczego. Po drugie w tym terminie obiekt nie będzie dostępny - został zarezerwowany na inne wydarzenie. Pomocną dłoń chciała wyciągnąć Wisła Kraków i zaproponowała udostępnienie własnego stadionu, ale Jagiellonia tę możliwość odrzuciła.

Afery z Superpucharem Polski ciąg dalszy. Mecz się nie odbędzie? Jest taka możliwość

Wydawało się, że PZPN poszedł po rozum do głowy, o czym informował Sebastian Staszewski. Dziennikarz przekazał, że przedstawiciele obu klubów spotkają się, aby ustalić nową datę, która będzie odpowiadać wszystkim. Ale najwidoczniej w sprawie nadal nie ma porozumienia.

Teraz nowe i to dość szokujące wieści przekazał Krzysztof Marciniak z Canal+Sport. Okazuje się, że ostatecznie do decydującego o tytule meczu może w ogóle nie dojść. "Wszystko wskazuje na to, że w tym roku się nie odbędzie. Nie wchodzi w grę żaden z lipcowych terminów (7 i 14), a jeśli Jaga wygra choć jeden dwumecz w kwalifikacjach, to na pewno będzie grała w pucharach aż do grudnia. Na dniach oficjalny komunikat" - przekazał dziennikarz na X.

Ta informacja wywołała spore poruszenie w sieci. Na jej temat wypowiedział się nawet Wojciech Kowalczyk i klasycznie zażartował z sytuacji. "A można zrezygnować z kwalifikacji europejskich kosztem superpucharu Polski? Są rzeczy ważne i ważniejsze" - ironizował były reprezentant Polski na X, na co szybko w podobnym tonie odpowiedział Marciniak. "Jeśli Jaga i Wisła odpadną, to termin pewnie się znajdzie. Wystarczy chcieć" - podkreślał.

Adrian Siemieniec grzmi ws. Superpucharu Polski

Zarówno Jagiellonii, jak i Wiśle nie jest jednak do śmiechu. - Przede wszystkim ze szkoleniowego punktu widzenia nie jestem w stanie przygotować zespołu na mecz o stawkę w tym terminie. To będzie środek okresu przygotowawczego. (...) Przy takim terminie Superpucharu budowanie obciążeń, formy w okresie przygotowawczym jest niemożliwe. A chcielibyśmy mecz o trofeum potraktować poważnie - tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl Adrian Siemieniec.

O tym, czy ostatecznie mecz o Superpuchar Polski się odbędzie, a jeśli tak, to w jakim terminie, przekonamy się w kolejnych dniach. Czasu już coraz mniej. Sezon ekstraklasy wystartuje 19 lipca.