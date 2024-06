Rewolucja w pierwszoligowym klubie. Czekali na to prawie miesiąc

Górnik Łęczna zajął piąte miejsce na koniec sezonu zasadniczego i o awans do Ekstraklasy walczył w barażach. Jednak ich marzenia już w półfinale przekreślił Motor Lublin po serii rzutów karnych. W konkursie jedenastek Motor strzelał bezbłędnie i wygrał 4:2, dzięki znakomitej postawie swojego bramkarza - Kacpra Rosa.

Po porażce z Motorem dyrektor Górnika Łęczna, Veljko Nikitović, ogłosił rozstanie z klubem za pośrednictwem mediów społecznościowych - 20 lat niesamowitej podróży, dużo radości, dużo płaczu. Byłem zawodnikiem, skautem, prezesem, dyrektorem sportowym. Dziś ta podróż dobiegła końca - napisał Nikitović.

Po kilku dniach Górnik Łęczna potwierdził jego decyzję na oficjalnej stronie internetowej, dodając, że jego umowa z klubem została rozwiązana za porozumieniem stron. Serb pracował w Górniku z przerwami od wiosny kampanii 2000/01, a funkcję dyrektora sportowego sprawował od 14 grudnia 2018 roku.

Górnik Zabrze ogłosił nazwisko nowego dyrektora sportowego

Z kolei w czwartek 27 czerwca klub potwierdził nazwisko nowego, a zarazem tymczasowego dyrektora sportowego. Został nim aktualny trener Górnika - Pavol Stano. "Zarząd Górnika Łęczna informuje, że trener Pavol Staňo tymczasowo będzie pełniącym obowiązki dyrektora sportowego. Sytuacja ta będzie miała miejsce do czasu wyboru nowego dyrektora sportowego" - czytamy w komunikacie.

"Prowadzimy rozmowy z kilkoma kandydatami na dyrektora sportowego, ale wspólnie z trenerem uznaliśmy, że dla optymalnego przebiegu procesu budowy drużyny na nowy sezon do czasu wyboru nowego dyrektora to właśnie on będzie pełnił tą rolę" - mówił Maciej Grzywa, Prezes Zarządu Górnika Łęczna w rozmowie z mediami klubowymi.

Słowak Pavol Stano w styczniu br. objął stery w pierwszoligowym Górniku Łęczna, zastępując na stanowisku Ireneusza Mamrota. Wcześniej prowadził Wisłę Płock i słowacką Żilinę. W przeszłości jako piłkarz reprezentował barwy Polonii Bytom, Korony Kielce, Jagiellonii Białystok, Podbeskidzia Bielsko-Biała i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. W polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej zaliczył aż 243 występy, w których zdobył 23 bramki.