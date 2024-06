Wszystko jasne. Wiadomo, gdzie Pazdan będzie grał w przyszłym sezonie

Przed rozpoczęciem sezonu nowym trenerem Wieczystej został jej były piłkarz Sławomir Peszko. Można się było spodziewać, że po Franciszku Smudzie czy Wojciechu Łobodzińskim, będzie to kolejne duże nazwisko, które może ponieść bolesną porażkę. Mimo wszystko kapitalnie poukładał drużynę, zrealizował cel i tym samym w przyszłym sezonie Wieczysta zagra w II lidze.

Wieczysta potwierdza. Wiemy, jaka przyszłość czeka Michała Pazdana

Tuż po zakończeniu sezonu zespół poinformował, że nie przedłuży wygasających kontraktów z aż 20 piłkarzami. W tym gronie znaleźli się m.in. Sasa Zivec, Maciej Jankowski, Michał Mak czy Thibault Moulin, który był rozczarowany tym, w jaki sposób żegna się z drużyną. "Na szczęście nie chodzi o mój poziom sportowy, tylko świadczy o polityce tego klubu" - przekazał w mediach społecznościowych.

Mimo wszystko Wieczysta nie zamierza być bierna na rynku transferowym i szybko znalazła jakościowych piłkarzy, którzy będą w stanie włączyć się do walki o awans na zaplecze ekstraklasy. Mało tego, w środę poinformowała, że czterech dotychczasowych zawodników przedłużyło kontrakty. Chodzi o Jakuba Wołosika, Karola Krzywieckiego, Łukasza Pietrasa oraz byłego reprezentanta Polski Michała Pazdana.

36-latek dołączył do Wieczystej przed sezonem, kiedy po dwóch latach gry rozstał się z Jagiellonią Białystok. Nie skorzystał wówczas z oferty dołączenia do rezerw Legii i rozpoczęcia kariery trenerskiej w jej strukturach. I wyszło mu to na dobre, ponieważ był kluczowym graczem krakowskiego zespołu w kontekście awansu, a łącznie rozegrał 26 spotkań, w których strzelił dwa gole.

Celem klubu na przyszły sezon jest oczywiście awans, co do tego nie ma wątpliwości. Aby tak się stało, sprowadzeni do niego piłkarze często przychodzą z ekstraklasy. Tak było choćby w przypadku Michała Koja czy 18-letniego Bartosza Brzęka, który został wypożyczony z Lechii Gdańsk do końca sezonu. Nieprawdziwe były za to plotki o transferze Josue, który sam zdążył już je zdementować.

Wieczysta rozpocznie sezon w II lidze 20 lipca, kiedy zmierzy się u siebie z Resovią Rzeszów.