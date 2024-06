Sensacyjny plan Runjaicia. Chce pozyskać perełkę z ekstraklasy

"Muszę zaakceptować decyzję klubu, ale, szczerze mówiąc, oczywiście ona boli" - takimi słowami w kwietniu żegnał się z Legią Warszawa Kosta Runjaić, który niespodziewanie został zwolniony po dwóch zwycięstwach i remisie z Jagiellonią Białystok (1:1). Niedługo pozostał jednak bezrobotny, a teraz planuje rozejrzeć się na polskim rynku za potencjalnymi transferami.

Kosta Runjaić został niedawno nowym trenerem Udinese i zastąpił na stanowisku Fabio Cannavaro. Jego pierwszym celem transferowym ma być rzekomo Xavier Dziekoński, który ubiegły sezon spędził w Koronie Kielce. Ta, ma niebawem wykupić go za 600 tys. złotych z Rakowa Częstochowa, natomiast ma na to czas tylko do końca czerwca.

Mimo to dziennik "Messaggero Veneto" poinformował, że bramkarz rozpoczął negocjacje z Udinese. "Nie można wykluczyć, że opuści kraj i przeniesie się na północ Włoch" - czytamy. Niespodziewanie zaznaczono, że włoski zespół prowadzi jednak rozmowy z Rakowem aniżeli z Koroną. Piłkarz miałby pełnić rolę rezerwowego Maduki Okoye.

Dziennikarz Damian Wysocki zdradził za to, że kielecki klub lada moment wykupi Dziekońskiego z Rakowa. "Pieniądze na ten ruch będą. Jak pisałem kilka dni temu, miasto udzieli krótkoterminowej pożyczki przez jedną ze swoich spółek. To będzie bardziej 'operacja techniczna" - przekazał. Nowy kontrakt 20-latka będzie obowiązywał przez dwa lata. "Zobaczymy, czy później wpłynie jakaś oferta" - dodał. Doniósł też, że Udinese niegdyś obserwowało już bramkarza i było wówczas gotowe zapłacić za niego 2,5 mln euro.

Niebawem dowiemy się zatem, jaka będzie przyszłość Dziekońskiego. Gdyby jednak został w Koronie, nie można negować jego wyboru. W poprzednim sezonie zanotował 29 meczów, w których sześć razy zachował czyste konto. Korona zajęła finalnie 14. miejsce i utrzymała się w ekstraklasie.

Piłkarze Kamila Kuzery rozpoczną nowy sezon 20 lipca, kiedy na wyjeździe zagrają z Pogonią Szczecin.