Dramatyczne sceny w Copa America. Sędzia nagle upadł i już nie wrócił na murawę

Reprezentacja Peru rozpoczęła Copa America od bezbramkowego remisu z Chile. Kolejny mecz rozegrała w nocy z wtorku na środę o północy polskiego czasu. Tego dnia zmierzyła się z Kanadą, która w pierwszym spotkaniu przegrała 0:2 z Argentyną.

Niepokojące sceny na meczu. Sędzia liniowy nagle padł na murawę

Pod koniec pierwszej połowy doszło do niepokojących wydarzeń. Nagle na murawę upadł sędzia liniowy tego spotkania Humberto Panjoj. Błyskawicznie podbiegł do niego kanadyjski bramkarz Maxime Crepeau. Zawodnik przewrócił go na plecy i zaczął wzywać służby medyczne. Po kilku chwilach arbiter zdołał wstać o własnych siłach, a następnie został zniesiony na noszach. Mecz wkrótce został wznowiony.

W trakcie przerwy ogłoszono, że Panjoj jest leczony przez służby medyczne. Nie wrócił jednak do obowiązków i jego miejsce zajął czwarty sędzia Augusto Aragon. Prawdopodobnie powodem zasłabnięcia arbitra były zbyt wysokie temperatury. W Kansas City, gdzie odbywał się mecz, temperatura wynosiła ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu.

Panjoj nie był pierwszym, który odczuł skutki upalnej pogody w trakcie Copa America. Wysoką temperaturę podobnie źle zniósł Ronald Araujo, który został zmieniony już w przerwie meczu z Panamą, ponieważ był odwodniony. - Było za gorąco, a ja nie przygotowałem się na to odpowiednio. Nie nawadniałem się i dlatego prawie zemdlałem - powiedział.

Kanada pokonuje Peru i wskakuje na drugie miejsce

W drugiej połowie Peru bardzo skomplikowało sobie sytuację po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Miguel Araujo. Kanada wykorzystała grę w przewadze i w 74. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Jonathana Davida. Ostatecznie więcej w tym meczu już się nie wydarzyło i ekipa Jessego Marscha wygrała 1:0.

Peru po dwóch kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w grupie z dorobkiem jednego punktu. W ostatnim meczu zagra z Argentyną. Kanada natomiast jest druga i ma na koncie trzy punkty. Pozostał jej mecz z Chile.