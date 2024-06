Jedyny polski sukces na Euro! TVP zaskoczyła jak nigdy

Zarówno przy okazji meczu Polska - Holandia, jak i starcia Polska - Austria, TVP Sport naraziło się na gniew i szyderstwa ze strony kibiców naszej reprezentacji. W obu przypadkach pojawiły się problemy z transmisją spotkań w internecie. Strona sport.tvp.pl oraz aplikacje mobilne nie działały i ci, którzy nie mogli obejrzeć meczu na ekranie telewizora, musieli szukać alternatywnych rozwiązań.

Euro 2024. Blamaże TVP Sport. Winą hakerzy?

Na Telewizję Polską posypały się za to gromy. Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski tłumaczył, że stacja padła ofiarą ataków ze strony hakerów. W przypadku starcia polsko-austriackiego nadawca utworzył ekspresowo alternatywną stronę mecz.tvp.pl, by kibice nie musieli czekać, aż strona TVP Sport zacznie działać poprawnie.

Dlatego właśnie przed starciem z Francją wielu kibiców zastanawiało się, czy i tym razem nie będzie kłopotów ze stroną. TVP z pewnością nie czuła się komfortowo, jako że udało im się zdenerwować fanów także decyzją o braku transmisji łączonych z meczów ostatniej kolejki fazy grupowej Euro (oba starcia w każdej grupie rozgrywane są w tym samym czasie). Ci, którzy liczyli na "multiligę", srogo się rozczarowali.

Polska - Francja. Póki co bez zarzutu

Na szczęście dla kibiców oraz samego nadawcy, strona TVP Sport działa bez zarzutu podczas trwającego meczu, a obraz jest stabilny. Czy będzie tak do samego końca? Przekonamy się. Starcie Polska - Francja na Euro 2024 rozpoczęło się o godz. 18. Transmisja na TVP 1, TVP Sport oraz na sport.tvp.pl. My zapraszamy do śledzenia naszej relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.