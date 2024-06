Polak był gwiazdą Euro. Teraz jego klub upada na dno. Federacja nie miała litości

Vitesse Arnhem przeżywa fatalny okres. W ubiegłym sezonie po raz pierwszy od 35 lat spadło z najwyższej ligi holenderskiej. Była to tylko kropka w morzu problemów, ponieważ klub zmaga się z wielkimi kłopotami finansowymi, przez co federacja ukarała go także 18 ujemnymi punktami. Dokładnym powodem było podawanie nieprawdziwych danych oraz zatajenie informacji istotnych dla oceny ciągłości działalności spółki. Pod koniec kwietnia Vitesse groziło nawet cofnięcie licencji, jeśli nie znajdzie nowego właściciela. Zdaniem Voetbal International główny inwestor Coley Parry jest zadłużony na ponad 14 milionów euro.

Kolejny cios w Vitesse. Klubowi cofnięto licencję

Federacja stopniowo dawała Vitesse coraz więcej czasu na uregulowanie spraw, ale finalnie odebrała klubowi licencję wraz z dniem 9 lipca. Taka decyzja zapadła we wtorek. W uargumentowaniu działacze przekazali, że klub nie przekazał wymaganych dokumentów ani nie ustalił budżetu.

- Spodziewano się, że taka decyzja zostanie podjęta. Nie byliśmy bowiem w stanie przekazać wymaganych informacji na czas - powiedział tymczasowy dyrektor generalny Edwin Reijntjes. I dodał, że klub złoży odwołanie w tej sprawie. Klub potwierdził również, że obecnie prowadzi rozmowy z nowym nabywcą. Mowa o Guusie Franku.

- Jak już mówiłem, rozliczenie się z przeszłością jest najważniejszym krokiem. W Guusie Franku znaleźliśmy fantastycznego przedsiębiorcę, sympatyzującego z klubem, który chce pomóc rozwiązać nam problemy. Oczywiście jest to ostrożna radość. Nasz proces odwoławczy rozpoczyna się dzisiaj i musimy uzyskać zgodę Komisji ds. Licencji na dalsze działania - dodał Reijntjes. Oznacza to, że nie wszystko jeszcze stracone. Jeżeli apelacja zostanie jednak odrzucona, nadal istnieje możliwość odwołania się do sądu cywilnego.

Przypomnijmy, że od 2022 roku piłkarzem Vitesse był Kacper Kozłowski. W ubiegłym sezonie Polak rozegrał łącznie 33 mecze, w których strzelił trzy gol i zaliczył pięć asyst. Latem tego roku wróci do Brighton, z którego był wypożyczony. Od przyszłego sezonu trenerem Vitesse ma z kolei zostać były szkoleniowiec Lecha Poznań John van den Brom.