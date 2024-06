Dramat kolegi Lewandowskiego. Myśleli, że to kontuzja. Prawda okazała się gorsza

Ronald Araujo był jednym z podstawowych stoperów FC Barcelony w poprzednim sezonie. Gdy tylko był zdrowy, to Xavi korzystał z niego regularnie. Ostatecznie rozegrał 37 meczów, zdobywając gola i dwie asysty. Obrońca zdobył też zaufanie selekcjonera Urugwaju i otrzymał powołanie na Copa America. Pojawił się od pierwszych minut w starciu z Panamą, ale już w przerwie został zmieniony. Wydawało się, że powodem może być kontuzja. Prawda okazała się zgoła inna.

Chwile grozy Ronalda Araujo. Sam sobie winien

Już w trakcie pierwszej połowy Araujo starł się z jednym z rywali. Mowa o Cristiano Martinezie. Po kontakcie z przeciwnikiem padł na murawę, złapał się za kostkę, ale ostatecznie był w stanie kontynuować grę. Jednak w drugiej odsłonie spotkania już się nie pojawił. Dziennikarze i kibice spodziewali się, że ma to związek z urazem kostki. Dopiero po meczu Urugwajczyk wyjawił, co się wydarzyło. Prawda była o wiele bardziej dramatyczna.

Okazało się, że miał poważne problemy ze zdrowiem. - Miałem lekkie zawroty głowy. Po zejściu do szatni skierowałem się od razu do lekarza, ten mnie zbadał i okazało się, że spadło mi ciśnienie. Dał mi trochę wody, ale to nie pomogło. Nie mogłem kontynuować rywalizacji - wyjawił Araujo, cytowany przez "Markę".

Piłkarz wyjaśnił też, co było powodem kłopotów ze zdrowiem. Jak stwierdził, sam popełnił błąd. - Było za gorąco, a ja nie przygotowałem się na to odpowiednio. Nie nawadniałem się i dlatego prawie zemdlałem - dodał.

Urugwaj kapitalnie rozpoczął walkę o złoto

Mimo absencji Araujo Urugwajowi udało się zwyciężyć w pierwszej kolejce Copa America. Wynik spotkania już w 16. minucie otworzył Maximiliano Araujo. Kolejne gole w drugiej połowie zdobyli Darwin Nunez i Matias Vina. Panamie udało się strzelić bramkę honorową i to praktycznie w ostatniej akcji meczu. W 94. minucie drogę do siatki znalazł Michael Amir Murillo.

Teraz przed Urugwajem kolejne spotkania - z Boliwią (28 czerwca) i Stanami Zjednoczonymi (2 lipca). Niewykluczone, że w tych starciach już od pierwszych minut zobaczymy Araujo. Obrońca nie może być pewny przyszłości w klubie. Choć jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, to może opuścić Barcelonę już latem. Rzekomo Katalończycy chcą go sprzedać, a chętnych nie brakuje.