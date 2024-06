Wieczysta Kraków znowu odpala bombę! Kolejny transfer z Ekstraklasy

Wieczysta Kraków na dobre rozpoczęła przygotowania kadrowe pod rywalizację w II lidze. Po zakończeniu minionych rozgrywek klub rozstał się niemal z połową składu, a teraz luki zaczęli wypełniać nowi zawodnicy. Do Krakowa przenieśli się już m.in. Michał Koj, Michał Feliks, Chuma, Lisandro Semedo, Oskar Mielcarz oraz Daniel Mikołajewski i Dani Sandoval. W ostatnich dniach kontrakt podpisał także Antoni Mikułko z Lechii.

Wieczysta Kraków ma nowego obrońcę. Wypożyczenie z beniaminka

W poniedziałek Wieczysta ogłosiła pozyskanie kolejnego zawodnika. Tym razem do zespołu dołączył kolejny wychowanek Lechii - Bartosz Brzęk. 18-letni boczny obrońca został wypożyczony z beniaminka Ekstraklasy do końca sezonu 2024/25. Jednocześnie przedłużył kontrakt z Lechią do końca czerwca 2026 roku.

W minionym sezonie Brzęk sześć razy pojawił się na boiskach pierwszej ligi. Po awansie Lechii do Ekstraklasy nie miałby jednak zbyt wielu szans na grę. W otoczeniu gdańskiego klubu od dłuższego czasu można było usłyszeć, że 18-latek zostanie wypożyczony.

Dla Wieczystej to kolejne wzmocnienie przed nowym sezonem. Dotychczas do drużyny prowadzonej przez Sławomira Peszkę dołączyło dziesięciu nowych zawodników. W poniedziałek 24 czerwca Wieczysta rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu II ligi. W planach na okres przygotowawczy są m.in. sparingi z ŁKS-em Łódź, Siarką Tarnobrzeg czy Górnikiem Łęczna. Zespół z Krakowa spędzi także tydzień na obozie w Arłamowie.

Rywalizacja w II lidze rozpocznie się w weekend 20-21 lipca. Pierwszym rywalem Wieczystej będzie Resovia Rzeszów.