Tak wygląda drabinka Euro 2024. Kto z kim zagra? Oto pary 1/8 finału

Wspomnianą grupę A wygrali Niemcy, którzy w drugiej minucie doliczonego czasu gry wyrwali Szwajcarii remis 1:1, co dało im pierwsze miejsce. Szwajcaria była o krok od sensacji i potencjalnie łatwiejszego rywala w 1/8 finału. Ale ostatecznie muszą zadowolić się drugą lokatą. Trzecie miejsce dla Węgrów, którzy w dziesiątej (!) minucie doliczonego czasu gry strzelili zwycięskiego gola przeciwko Szkocji (Kevin Csoboth). Dzięki temu mają trzy pkt i bilans bramkowy 2:5. Ale nie mogą być pewni, że to wystarczy. Muszą znaleźć się dwie drużyny z trzecich miejsc z gorszym dorobkiem.

Drabinka Euro 2024. Portugalia i Hiszpania już ze spokojem

Te dwie reprezentacje to Hiszpania oraz Portugalia. "La Furia Roja" wygrała z Włochami (1:0) oraz Chorwacją (3:0), co sprawia, że nawet w przypadku porażki z Albanią (1 pkt jak dotąd), nikt jej nie wyprzedzi. Tak samo wygląda to w przypadku Portugalii, która ograła Turcję oraz Czechy i nawet wpadka z Gruzinami nie zrzuci ich z pozycji lidera.

Pozostałe grupy? Tam się może jeszcze wydarzyć wszystko lub prawie wszystko. W grupie C na przykład (Anglia, Serbia, Słowenia i Dania) każdy może wyjść z drugiego miejsca, a tylko Serbowie z całą pewnością nie awansują na pierwsze (tracą trzy punkty do Anglii, której już nie wyprzedzą przez porażkę 0:1 w meczu bezpośrednim). W ostatniej kolejce zmierzą się Anglia ze Słowenią oraz Serbia z Danią.

Drabinka Euro 2024. Kto z kim zagra w fazie pucharowej Szalony przypadek grupy E

Trzy drużyny mogą wygrać "polską" grupę D. Nasza kadra jak wiadomo, nie opuści już ostatniego miejsca. Ale urywając punkty Francji, może ją powstrzymać przed wyjściem z pierwszego miejsca. Nasi niedawni pogromcy Austriacy wskoczą na fotel lidera, jeżeli zwyciężą z Holandią, a Polska nie przegra z Francją.

Najciekawiej jest oczywiście w grupie E. Tam wszyscy mają po trzy punkty i zdarzyć się może absolutnie wszystko. Prowadząca aktualnie Rumunia ma scenariusz, wedle którego zajmuje ostatnie miejsce (przegrywa ze Słowacją, a Belgia z Ukrainą). Zaś ostatnia Ukraina zwycięży grupę, jeżeli pokona Belgię, a Słowacja ogra Rumunię. Drużyna, która zajmie drugie miejsce w "polskiej" grupie ze szczególnym zaciekawieniem będzie obserwować te zmagania, bowiem w 1/8 finału zagra z wicemistrzem grupy E. Może więc dojść np. do starcia Belgii z Francją lub Holandią.

Tak wygląda drabinka Euro 2024. Kto z kim zagra? Oto pary 1/8 finału

1/8 finału

Mecz 1: 2B - Szwajcaria (Sobota, 29 czerwca, 18:00, Berlin)

Mecz 2: Niemcy - 2C (Sobota, 29 czerwca, 21:00, Dortmund)

Mecz 3: 1C - 3D/E/F (Niedziela, 30 czerwca, 18:00, Gelsenkirchen)

Mecz 4: Hiszpania - 3A/D/E/F (Niedziela, 30 czerwca, 21:00, Kolonia)

Mecz 5: 2D - 2E (Poniedziałek,1 lipca, 18:00, Düsseldorf)

Mecz 6: Portugalia - 3A/B/C (Poniedziałek, 1 lipca, 21:00, Frankfurt)

Mecz 7: 1E - 3A/B/C/D (Wtorek, 2 lipca, 18:00, Monachium)

Mecz 8: 1D - 2F (Wtorek, 2 lipca, 21:00, Lipsk)

1/4 finału:

Mecz 9: Wygrany Mecz 4 - Wygrany Mecz 2 ( Piątek, 5 lipca, 18:00, Stuttgart)

Mecz 10: Wygrany Mecz 5 - Wygrany Mecz 6 (Piątek, 5 lipca, 21:00, Hamburg)

Mecz 11: Wygrany Mecz 1 - Wygrany Mecz 3 (Sobota, 6 lipca, 18:00, Düsseldorf)

Mecz 12:Wygrany Mecz 7 - Wygrany Mecz 8 (Sobota, 6 lipca, 21:00, Berlin)

1/2 finału:

Mecz 13: Wygrany Mecz 9 - Wygrany Mecz 10 (Wtorek, 9 czerwca, 21:00, Monachium)

Mecz 14: Wygrany Mecz 11 - Wygrany Mecz 12 (Środa, 10 czerwca, 21:00, Dortmund)

Finał:

Wygrany Mecz 13 - Wygrany Mecz 14 (Niedziela, 14 czerwca, 21:00, Berlin)

(Na Euro nie ma meczu o brązowy medal)