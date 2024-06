Wszystkie oczy na Euro. Aż nie mieści się w głowie, co po cichu wyprawia Haaland

Mimo że w obecnym formacie na mistrzostwach Europy gra prawie pół Europy, a dostać się na nie można było nawet mimo wywalczenia jednego punktu w dwumeczu z Mołdawią, kwalifikacji nie wywalczyli Norwegowie. Ten skandynawski kraj ma obecnie jedno z najmocniejszych pokoleń w swojej historii. Ich gracze regularnie występują w mocnych ligach. Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Sander Berge (Burnley), Kristoffer Ajer (Brentford), Alexander Sorloth (23 gole w minionym sezonie dla Villarealu). Zawodników na wysokim, europejskim poziomie nie brakuje.

Arsenal i Manchester City na nich bazują. Ale Norwegii nie ma na Euro

Podobnie zresztą jak gwiazd z absolutnego ścisłego topu. W ostatniej kampanii o mistrzostwo Anglii do samego końca walczyły Arsenal i Manchester City, a ich głównymi gwiazdami byli właśnie Norwegowie, czyli Martin Odegaard (Arsenal) oraz Erling Haaland (Man City). Mimo to norweska kadra ostatni raz na wielkiej imprezie grali w 2000 roku (Euro w Belgii i Holandii). Erling Haaland urodził się 19 dni po finale tego turnieju (finał 2 lipca, narodziny Norwega 21 lipca).

Marbella, Saint-Tropez, Lazurowe Wybrzeże. Haaland korzysta z wakacji

Tym razem Skandynawowie zajęli trzecie miejsce w eliminacyjnej grupie z Hiszpanią, Szkocją, Gruzją i Cyprem, a jako że nie mieli "poduszki ochronnej" z Ligi Narodów (jak choćby Gruzini), nie mogli liczyć na grę nawet w barażach. Przez to właśnie Odegaard i Haaland oglądają Euro w domu. Teoretycznie, bo napastnik Manchesteru City szaleje aktualnie na wakacjach. Oczywiście nie byle gdzie, bo był choćby w hiszpańskiej Marbelli. Jego posty na Instagramie wyraźnie pokazują, że przebywał tam w towarzystwie innych norweskich kadrowiczów, m.in. Sandera Berge czy Erika Botheima. Tymczasem obecnie korzysta z życia na Lazurowym Wybrzeżu, bawiąc się na luksusowym jachcie w okolicach Saint-Tropez.

Haaland szaleje jako DJ

Do Internetu trafiło z kolei nagranie z gwiazdorem w roli głównej. Widać na nim jak Erling Haaland wciela się w rolę DJ-a w jednym z hiszpańskich klubów, ku uciesze innych imprezowiczów. Norwescy kibice z pewnością mieli nadzieję na inną grę w wykonaniu napastnika Manchesteru City w czerwcu, ale okazja do rehabilitacji za brak Euro nadejdzie w przyszłym roku w eliminacjach do mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku w 2026 roku. Wcześniej jednak Liga Narodów. Norwegowie rywalizują w dywizji B, a ich rywalami w grupie będą Słowenia, Kazachstan i Austria.