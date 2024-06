Mourinho chce zatrząść europejską piłką! Szalony sen. "Operacja Lewandowski"

Robert Lewandowski znów może stać się bohaterem wielkiego transferowego hitu. Przed tygodniem gruchnęła informacja, że Polaka planuje ściągnąć... Fenerbahce Stambuł. Wizja przejścia gwiazdy FC Barcelony do Turcji, do klubu Sebastiana Szymańskiego na pierwszy rzut oka wygląda mało realnie. O wszystkim może jednak przesądzić jeden człowiek - Jose Mourinho.

Lewandowski transferowym kaprysem Mourinho. To jeszcze nie koniec

To właśnie słynny portugalski trener najbardziej liczy na sprowadzenie 35-letniego napastnika. Według tureckiego portalu "Fotomac" Mourinho miał zadeklarować zarządowi klubu, że doprowadzi do transferu. Ekipa ze Stambułu miała także kontaktować się z działaczami FC Barcelony oraz samym zawodnikiem. "Dobra wiadomość jest taka, że klub dał zielone światło na transfer, ale sam Lewandowski nie wydawał się zbytnio przekonany, co zmniejsza szanse powodzenia" - pisał "Fotomac".

Hiszpańskie media potwierdziły, że Lewandowski nie jest zainteresowany ofertą Fenerbahce. Dziennik "Sport" przekonuje, że Polak dobrze czuje się w Barcelonie. Poza tym po nieudanym sezonie chciałby ponownie udowodnić swoją wartość. Twierdzi też, że jak na razie nikt się z Lewandowskim w tej sprawie nie kontaktował.

Mourinho ma szalony plan. Nie rezygnuje z Lewandowskiego. "Spróbuje"

Na tym spekulacje transferowe się jednak nie kończą. Portal "Fotomac" twierdzi, że Lewandowski nadal pozostaje celem numer jeden na liście życzeń Mourinho. W tej sytuacji po zakończeniu Euro 2024 trener ma osobiście spotkać się z Lewandowskim i namawiać do zmiany klubu. Portal superfb.com nazwał te plany mianem "operacji Lewandowski". - Mourinho spróbuje przekonać polskiego zawodnika do własnego projektu - przekazał krótko.

Obecnie Lewandowski przebywa wraz z reprezentacją Polski w Hanowerze i przygotowuje się do ostatniego meczu na Euro 2024. We wtorek 25 czerwca o 18:00 Polacy zagrają z Francją. Potem udadzą się do domów, bo po dwóch porażkach awans do 1/8 finału stał się dla nas niemożliwy.