Arkadiusza Milika spokojnie można nazwać jednym z najbardziej pechowych reprezentantów Polski. A to dlatego, że bardzo często tuż przed lub w trakcie zgrupowań doznaje urazów, które wykluczają go z wielkich turniejów lub ważnych meczów. Wszystko wskazywało na to, że po powołaniu do szerokiej kadry Michał Probierz zabierze go do Niemiec, ale tak się nie stało. W sparingu z Ukrainą tuż na początku spotkania zszedł z boiska z kontuzją. Finalnie musiał przejść operację łękotki.

Milik odjedzie z Juventusu? Może zostać wykorzystany do wielkiego transferu

- Około 10-11 dni temu miałem wykonany zabieg. Od tamtego czasu większość mojej rehabilitacji odbywam w Turynie. Myślę, że za dwa-trzy tygodnie wrócę do treningów - mówił piłkarz kilka dni temu w rozmowie z TVP Sport, do którego dołączył jako ekspert przy okazji meczu Polska - Austria (1:3). Oprócz tego Milik bardzo jasno wypowiedział się wówczas o swojej przyszłości klubowej. - Mam jeszcze dwa lata kontraktu. Chcę zostać w Turynie. Czuję się tu bardzo dobrze. Wiadomo, że życie pisze różne scenariusze, ale z tego, co wiem, to zostanę na następny sezon - przyznał.

Okazuje się, że jego plany pozostania w Juventusie mogą zostać pokrzyżowane przez sam włoski klub. W niedzielny poranek tamtejsze media trąbią o transakcji, którą chce przeprowadzić drużyna Polaka. Na pierwszej stronie "Tuttosport" pojawił się następujący nagłówek "Milik - Nice przybliża transfer Thurama". Oznacza to, że Juventus w pewien sposób chciałby wykorzystać potencjalną sprzedaż polskiego napastnika do OG Nice, aby z francuskiego klubu wykupić Khephrena Thurama. To 23-letni pomocnik - syn legendarnego Liliana i brat Marcusa z Interu - którego wartość rynkowa wynosi około 35 milionów euro.

Jeśli Thiago Motta (nowy trener Juventusu - red.) faktycznie za wszelką cenę chciałby ściągnąć Francuza, Milik może zostać dołączony do tej transakcji i odejść z klubu. W poprzednim sezonie pełnił rolę rezerwowego. W 36 meczach strzelił osiem bramek i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z Juventusem wygasa 30 czerwca 2026 roku. Jeśli Arkadiusz Milik finalnie trafiłby do OG Nice, byłby to jego powrót do Ligue 1. Kilka lat temu półtora sezonu spędził w barwach Olympique Marsylia. Co więcej, zespół Marcina Bułki jest ponoć mocno zainteresowany zatrudnieniem polskiego napastnika, co znacznie może przyspieszyć całą operację.

"Tuttosport" przekazało również, że lada moment odbędą się testy medyczne Douglasa Luiza. Brazylijczyk odejdzie z Aston Villi do Juventusu za aż 50 milionów euro. Nowy sezon Serie A ruszy 17 sierpnia.