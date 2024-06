Były kapitan kadry mówi, komu będzie kibicował po klęsce Polski na Euro

Dla polskich piłkarzy niemal tradycyjnie drugi mecz w wielkim turnieju był tym o wszystko, ale z samej postawy większości kadrowiczów w piątkowym pojedynku mistrzostw Europy z Austrią nie dało się tego wyczytać. - Trzeba było zapierdzielać, a nie kalkulować - mówi wprost w rozmowie ze Sport.pl Jacek Bąk. Teoretycznie po tej wpadce drużyna Michała Probierza miała jeszcze przez chwilę znikome szanse na awans, ale były kapitan kadry nie sili się tu na dyplomację, kwitując: Nie róbmy sobie jaj.

Agnieszka Niedziałek: Po tzw. pięknej porażce na otwarcie mówił pan, że z Austrią Polacy muszą zagrać co najmniej tak samo jak z Holandią lub lepiej...

Jacek Bąk: Myślałem, że popłyną na tej fali, że będzie znów atak, wysoki pressing, a tu były takie podchody. Jeden na drugiego patrzył, nie szli jak w ogień, tylko tak bardzo delikatnie stąpali. To się rzucało w oczy. Nie było tego zaangażowania co z Holandią. Nawet Piotr Zieliński mówił o tym po meczu.

Ma pan pomysł, dlaczego tak się stało? Przecież to był mecz o wszystko i nie było miejsca na kalkulacje.

No właśnie, trzeba było dużo biegać, walczyć, a tego nie było. Szachowaliśmy się, a tu nie można było tego robić, tylko iść w to na sto procent, dać z siebie tyle, ile tylko kto może, a potem są zmiany. Niby wszyscy to wiedzieli i powtarzali, że trzeba zagrać tak samo jak z Holandią albo lepiej - ale okazało się, że to były tylko puste słowa.

Zaczęliśmy z Adamem Buksą i Krzysztofem Piątkiem - może trzeba było inaczej? Może trzeba było postawić na inny skład? Było bardzo dużo błędów - zaczynało się od obrony, a potem przenosiło się na kolejne formacje metodą łańcuchową. Bartosz Slisz spóźniał się biegowo, Jakub Piotrowski też nie za ciekawie wyglądał. Można było odnieść wrażenie, że nie byliśmy nieprzygotowani do tego meczu. Chyba głównie mentalnie.

Zdziwił pana wyjściowy skład?

Trochę tak. Myślałem, że z Buksą będzie grał Kacper Urbański albo Robert Lewandowski. Piątek, owszem, strzelił bramkę, ale sam nie wiem...Slisz i Piotrowski przegrali środek pola. Choć wiadomo było, o co będzie chodziło, to przespali ten mecz.

Niektórzy kibice i obserwatorzy po meczu z Holandią uznali, że dobrą opcją byłoby wysłanie od pierwszej minuty na murawę Modera. Dziwili się teraz, że go nie było w wyjściowej jedenastce. Panu też go brakowało?

Tak, ale jak już wszedł, to nie pokazał nic, był bez wyrazu. Szkoda, ale co zrobić. Wypadliśmy słabiej mentalnie. Piłkarsko też rywale byli trochę lepsi.

Dałoby się zniwelować w pełni tę różnicę w aspekcie piłkarskim dzięki lepszemu nastawieniu mentalnemu?

Zieliński mówił potem, że przed meczem trener wszystko nakreślił i zawodnicy sami powtarzali: "Wychodzimy i zapierdzielamy", a tu było coś nie tak, więc coś w głowach siedzi na pewno. Tu nie było innego rozwiązania - trzeba było zapierdzielać, a nie kalkulować. Austria miała przewagę w obu wymienionych aspektach. U nas były przebłyski walki, ale to za mało. Potem się za bardzo odkryliśmy, popełnialiśmy dużo więcej błędów niż rywale. Gdybyśmy zagrali jak z Holandią, to byśmy wygrali. Ale to piłka - zawodnicy nie wykonali planu i tyle. A wraz z wynikiem meczu Francja - Holandia uleciały całkiem nasze już wcześniej i tak nikłe szanse.

No właśnie, po przegranej z Austrią te szanse były już i tak tylko matematyczne. Wierzył pan po cichu, że w takich okolicznościach mogłoby się nam udać awansować?

Nie róbmy sobie jaj. Liczenie na przegraną Francji i na to, że potem jej strzelimy dużo bramek? Jeśli zagramy z nią jak z Austrią, to przegramy i to wysoko. A jeśli tak, jak z Holandią, to może być ciekawy mecz. I to mnie interesowało od początku, a nie matematyka.

Wrócę na chwilę do Zielińskiego, który na początku meczu osamotniony próbował pobudzić kolegów do walki swoją grą.

Brał to na barki i wychodziło mu to. Ale to za mało - nie miał kolegów do grania na takim poziomie. Próbował Zieliński, trochę Nicola Zalewski, ale nie było komu szarpnąć do przodu. Szkoda, bo Austria na pewno była w piątek do ogrania.

Poza Zielińskim ktoś jeszcze z polskiej drużyny zasłużył w pana oczach na życzliwsze słowo po tym meczu?

Szczęsny - zaliczył kilka parad i co mógł, to wybronił. Ale dwóch piłkarzy to za mało, do sukcesu potrzebny jest cały zespół.

Wspominał pan, że brał pod uwagę występ Lewandowskiego od początku meczu i nie był pan w tym raczej odosobniony. Tylko czy nie jest tak, że niektórzy z młodszych piłkarzy może uznali, gdy już kapitan wszedł w 60. minucie przy remisie 1:1, że teraz on wszystkiego dopilnuje? A sześć minut później padła druga bramka dla Austrii.

Robert chciał pomóc. Nie wiem, na ile dokładnie procent był gotowy do gry. Sztab widać uznał, że jest w stanie zagrać końcówkę, wejść na takie 20-30 minut. Ale on nie jest czarodziejem. To nie tak, że on wejdzie i zdobędzie od tak dwie, trzy bramki. Takiego myślenia nie ma i być nie może.

A czy trafiają do pana przemowy Michała Probierza? Od czasu do czasu w mediach społecznościowych pojawiają się fragmenty jego rozmów z drużyną w szatni i zbiera nieraz wśród kibiców pochwały jako motywator.

Znam go ze wspólnych występów w młodzieżowej reprezentacji Polski. Był fajnym kolegą, nie pracowałem z nim jako trenerem. Ale wydaje się, że my, Polacy, lubimy takie przemowy i konkretny, taki wulkan emocji, mobilizację. Na pewno zdecydowanie bardziej wolę taki model niż Fernando Santosa przysypiającego na meczach. Wystarczyło mu dać koc i poduszkę (śmiech). Nie mówię, że to zły trener, ale nadaje się do drużyn-samograjów. Takich jak Portugalia czy Hiszpania. A w Polsce trzeba pewne rzeczy poukładać. Michał Probierz próbuje tworzyć.

Myśli pan, że w meczu z Francją piłkarze wreszcie go posłuchają i zagrają tak jak z Holandią?

Będę za to trzymał kciuki. Mam nadzieję, że weźmiemy przykład z Austriaków, którzy się Francuzom postawili [przegrali 0:1 - red.].

Przez 10 lat występował pan we francuskiej ekstraklasie. Mecze z "Trójkolorowymi" wywołują w panu zawsze dodatkowe emocje?

Zawsze kibicuję w nich Polakom, to wiadoma sprawa. Potem, po odpadnięciu naszej kadry, trzymam kciuki za Francuzów i teraz też tak będzie (uśmiech). Mam oczywiście duży sentyment do Francji, spędziłem tam mnóstwo czasu. Mam nadzieję, że "Trójkolorowi" wygrają to Euro. I liczę, że kiedyś będziemy jak oni, ale teraz to nie ten rozmiar kapelusza. Na razie bierzmy przykład z Austriaków.