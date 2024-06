Polska najsłabsza na Euro. Druga runda za nami [Sport.pl LIVE]

:2 z Holandią i 1:3 z Austrią - to wyniki reprezentacji Polski na Euro 2024. Mimo że niemiecki turniej trwa raptem kilka dni, to drużyna Michała Probierza - jako pierwsza - już z niego odpadła. Mecz z Francją będzie tradycyjnym już dla nas spotkaniem o wszystko.

Za nami już druga kolejka fazy grupowej, która zakończyła się sobotnim meczem Belgii z Rumunią. W specjalnym programie Sport.pl Live podsumujemy wszystko to, co wydarzyło się na niemieckich boiskach. W programie wrócimy też do tego, co na Euro 2024 pokazała reprezentacja Polski.

Gośćmi w studiu Konrada Fersztera będą Piotr Żelazny z magazynu "Kopalnia. Sztuka Futbolu" i Viaplay oraz komentator Eleven Sports Julian Kowalski. Start programu o 23:00.