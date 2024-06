Opluli go i wyrzucili z pociągu. Skandaliczne sceny z udziałem kiboli w Niemczech

Choć podczas trwającego Euro 2024 nie brakuje naprawdę świetnych interakcji między kibicami, a fani na ogół potrafią świetnie bawić się w spokoju, to niestety mroczniejsza strona takich imprez również czasem pokazuje swoją twarz. Widać to było przede wszystkim podczas spotkań z udziałem bałkańskich reprezentacji. Na meczu Chorwacja - Albania można było usłyszeć wiele anty-serbskich okrzyków, co wywołało skandal, w efekcie którego Serbowie zagrozili nawet wycofaniem się z turnieju. Z kolei po tym spotkaniu reprezentant Albanii Mirlind Daku zaintonował przez megafon okrzyki "j***ć Macedonię".

REKLAMA

Zobacz wideo Austriacy obrażają Lewandowskiego! Bitwa na przyśpiewki w Berlinie

Euro 2024. Turcja, Albania, Serbia. Lista winnych się wydłuża

Popis chamstwa dali także m.in. Turcy, którzy podczas meczu z Gruzją niemal kompletnie zagłuszyli gwizdami hymn rywali. Zaś do bójki między fanami obu nacji doszło nawet w... strefie kibica w Gorzowie Wielkopolskim. W najnowszym incydencie brali udział serbscy kibice.

Bójka na dworcu. Serbowie znów w centrum uwagi

Ich reprezentacja zagrała w czwartek 20 czerwca drugi mecz na Euro 2024. Po dramatycznej końcówce Serbom udało się wyrwać remis 1:1 ze Słowenią po golu Luki Jovicia w doliczonym czasie gry. Internet obiegło nagranie opublikowane przez dziennikarza francuskiego portalu MadeInFoot Doriana Bonzoma, który jechał pociągiem wraz z serbskimi kibicami. Na wideo widać, jak kilkoro z nich wdało się w bójkę z jednym z pasażerów.

Zgodnie z dopiskiem autora nagrania, mieli oni wyrzucić go z pociągu, napluć na niego oraz obrażać go. Ten zaś bardzo agresywnie nacierał na nich. Ostatecznie jednak nie udało mu się wrócić do środka. Kibice weszli do pociągu, drzwi zamknęły się i mężczyzna został zmuszony do odpuszczenia. To kolejny incydent z udziałem fanów z Serbii. Wcześniej wywiesili rosyjskie flagi na meczu Serbia - Anglia, a przed tym spotkaniem doszło do bijatyki z udziałem pseudokibiców z obu państw.