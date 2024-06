PZPN poszedł po rozum do głowy ws. meczu o Superpuchar Polski. "Dobra decyzja"

Telenowela związana z terminem rozegrania meczu o Superpuchar Polski wydaje się nie mieć końca. Kilka dni temu PZPN przekazał, że spotkanie ma odbyć się 7 lipca, co kategorycznie odrzuciła Jagiellonia Białystok. Za to prezes Wisły Jarosław Królewski proponował nawet przeniesienie starcia do Krakowa. W piątek Sebastian Staszewski z TVP Sport przekazał w tej sprawie nowe informacje.

