Minister sportu nie zostawił złudzeń ws. Probierza na Euro. "To nie wybieg"

Reprezentacja Polski zaskoczyła wszystkich kibiców i świetnie zagrała z Holandią w pierwszym meczu Euro 2024. Mimo to nie udało jej się zwyciężyć, ale i tak wielu ekspertów doceniło ten występ. - Dziś z podniesioną głową wychodzę na ulicę i z niemieckimi sąsiadami rozmawiam o naszej reprezentacji - stwierdził były reprezentant Waldemar Matysik dla "Super Expressu". Wszyscy byli pod wrażeniem zwłaszcza Michała Probierza.

Selekcjoner zaskoczył zarówno fanów, jak i dziennikarzy, kiedy ogłosił podstawowy skład na ten mecz i postawił na niedoświadczonych w barwach narodowych Kacpra Urbańskiego i Tarasa Romańczuka. Jego pomysł okazał się jednak kapitalnym ruchem. - Sam mu napisałem smsa z gratulacjami, że mnie zaskoczył - bardzo pozytywnie - oznajmił Tomasz Hajto.

Sławomir Nitras ocenił stylizację Probierza. "To odbiło się echem poza Polską"

51-latek pokazał nie tylko, że umie świetnie zarządzać meczem i podejmuje dobre decyzje. Ogromną furorę zrobił jego elegancki ubiór. - Zrobiliśmy trochę zamieszania - śmieje się Michał Kędziora, bardziej znany jako Mr. Vintage, czyli jeden z najpopularniejszych polskich blogerów modowych, który wraz z marką Lancerto przygotował stylizację dla Probierza.

Rozpisano się o tym nawet za granicą. "Piłka nożna ma klasę!" - tak opisano zdjęcie Probierza na portalu X profilu El Partidazo de Cope. Teraz jego ubiór postawił docenić minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. - Dobrze, że prezentował się elegancko. Wiadomo, że to jest trener, to nie jest wybieg, ale rzeczywiście zaskoczył mnie elegancją w sposób pozytywny. Przebił nawet szkoleniowca angielskich piłkarzy Garetha Southgate'a. To się odbiło echem także poza Polską - stwierdził na antenie Radiowej Jedynki.

Nie chciał za to komentować uszczypliwości fanów, że Probierz zabrał do Niemiec tylko trzy garnitury. - Myślę, że jak polscy piłkarze się spiszą, to z pewnością znajdzie się czwarty, jak i piąty garnitur. Daj panie Boże, żeby był potrzebny szósty i siódmy - skwitował. Probierz przyćmił nie tylko ubiorem, ale również zachowaniem selekcjonera rywali Ronalda Koemana, który stał się prawdziwym memem w sieci.

Reprezentacja Polski rozegra kolejne starcie na ME już w piątek 21 czerwca, kiedy o godz. 18:00 zmierzy się właśnie z Austrią. "To będzie rzeź" - podają Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl, którzy zapowiadają niezwykle brutalne spotkanie. Czy selekcjoner stresuje się zatem tym starciem? - Ten mecz będzie bardzo ważny, ale śpię przed nim naprawdę bardzo dobrze - zakończył