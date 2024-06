Tak Lewandowski skomentował transfer Pajor do Barcelony. "Tego jej życzę"

Do Roberta Lewandowskiego i Emilii Szymczak, którzy byli jedynymi polskimi przedstawicielami w FC Barcelonie, od nowego sezonu dołączy Ewa Pajor. We wtorek oficjalnie ogłoszono przejście naszej reprezentantki do zespołu z Katalonii. Transfer napastniczki skomentował sam Robert Lewandowski. - Więcej Polacos w Barcelonie - przyznał z uśmiechem.

