Lawina ruszyła. Skandaliczne nagranie z Gorzowa rozeszło się po świecie

Mecz Turcji z Gruzją miał potencjał jednocześnie na najsłabszy mecz w pierwszej kolejce fazy grupowej Euro 2024, jak i na ukryty diament. Na szczęście dla obserwatorów sprawdziła się ta druga opcja. Turcy oraz Gruzini zapewnili doskonałe widowisko, pełne walki i ofensywnej gry. Liczba 37 strzałów w całym spotkaniu mówi sama za siebie. Do tego fenomenalne gole Merta Muldura oraz Ardy Gulera, pierwsza bramka Gruzji w historii mistrzostw Europy i trafienie na pustą bramkę ustalające wynik spotkania. Ten mecz miał absolutnie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo To on zagra w środku pola z Holandią? "Nikt o tym nie dyskutuje"

Piłkarze zaimponowali, kibice znacznie mniej

Włącznie z wielkimi emocjami, które niestety niektórym udzieliły się zdecydowanie za mocno. Jeszcze przed meczem internet obiegły nagrania ze stadionu w Dortmundzie, ukazujące fanów obydwu drużyn bijących się ze sobą. Sytuację udało się opanować, a mecz nie został opóźniony. Jak się jednak okazuje, Gruzini i Turcy skoczyli sobie do gardeł nie tylko na stadionie.

Gorzów areną bitwy

Do bijatyki między nimi doszło także w... Gorzowie Wielkopolskim. Na jednym z bulwarów nad Wartą zorganizowano strefę kibica przy okazji turecko-gruzińskiego starcia. Po ostatnim gwizdku doszło do bójki, w której udział wziąć miało ponad 40 osób. Nagranie ze zdarzenia błyskawicznie obiegło internet, nawet zagraniczny. Na samym portalu X liczba wyświetleń zbliża się do miliona.

Jacek Bachalski, lokalny polityk i przedsiębiorca był świadkiem bójki. - Atmosfera była bardzo gorąca, bo i sam mecz był bardzo emocjonujący. Wszystko zaczęło się od ostatniego gola dla Turcji. Ktoś coś krzyknął, rzuciła się na niego grupa kilkunastu osób. Szybko wywiązała się wielka awantura. Byłem autentycznie przerażony, że oni tam za chwilę wpadną do pobliskiej rzeki - opowiada Sport.pl. - Ta historia może być nauką dla innych miast. Warto większą wagę przywiązywać do bezpieczeństwa stref kibica, zwłaszcza w przypadku meczów, gdzie są animozje między krajami. Przekazałem już swoje sugestie gorzowskiej policji - mówi Bachalski.

Zadzwoniliśmy w tej sprawie do rzecznika prasowego gorzowskiej policji komisarza Grzegorza Jaroszewicza. Jednak na ten moment tamtejsi funkcjonariusze nie są w stanie powiedzieć więcej, niż w oficjalnym komunikacie dotyczącym sprawy. Publikujemy zatem treść oświadczenia: "Funkcjonariusze zgłoszenie o zakłóceniu porządku z udziałem kilkunastu osób otrzymała we wtorek (18 czerwca) około godziny 20. Po meczu Turcja – Gruzja miała wywiązać się tam awantura. Na miejsce zostało wysłanych kilka patroli. Osoby, które miały być uczestnikami tej sytuacji, rozbiegły się w chwili, gdy usłyszały policyjne sygnały. Na miejscu do funkcjonariuszy nie zgłosiła się żadna osoba pokrzywdzona. Nikt nie chciał wyjaśnić przyczyn tej awantury".

Gorzowscy policjanci informują również, że „strefa kibica" na Bulwarze Wschodnim, jest zorganizowana na terenie przylegającym do pobliskiego lokalu. Organizator przekazał w oficjalnym piśmie, że zamierza tam zorganizować miejsce do wspólnego oglądania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i zapewnił, że w strefie tej, w zależności od ilości uczestników, bezpieczeństwa będzie pilnować do 10 pracowników ochrony.

Policja informuje, że nadal trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zajścia.