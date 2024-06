Co dalej z Mbappe? Jest głos z reprezentacji Francji. "Szczęsny wrócił natychmiast"

Końcówka meczu Francja - Austria na Euro 2024. Do piłki dośrodkowanej w pole karne Austriaków skaczą obrońca tejże reprezentacji Kevin Danso i Kylian Mbappe. Szybszy jest defensor, tymczasem Francuz z dużym impetem nadziewa się twarzą na jego bark. Z twarzy napastnika bucha fontanna krwi, a serca nie stanęły chyba tylko tym fanom "Les Bleus", którzy akurat patrzyli w inną stronę. Po interwencji lekarzy Mbappe musi opuścić boisko.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze ruszyli na trening... rowerami!

Mbappe może wrócić na mecz z Polską?

Już podczas transmisji meczu widać było, że coś bardzo niedobrego stało się z nosem Francuza. Potwierdziło się to niestety już po spotkaniu. Gwiazdor Realu Madryt ma połamany nos i najprawdopodobniej czeka go przerwa w grze. Zgodnie z doniesieniami francuskiego dziennika "Le Figaro", Mbappe ma już z głowy resztę fazy grupowej (mecze z Holandią i Polską), a problem może być nawet z potencjalnym występem w 1/8 finału. Nieco optymistyczniej dla Francji brzmiały doniesienia tamtejszego Canal+. Mówiły one o nieobecności przeciwko Holandii, ale też o szansie występu już przeciwko Polakom.

Rabiot zachowuje optymizm. Szczęsny w tle

Tak czy inaczej, Francuzi zdążyli już kompletnie spanikować. Zaczęły się wyliczenia jak "Les Bleus" idzie bez największej gwiazdy. Z kolei austriacki obrońca Kevin Danso życzył na portalu X mnóstwo zdrowia Mbappe, mimo iż cała sytuacja nie jest jego winą. Było to bowiem pechowe zderzenie, a nie intencjonalny faul. Więcej spokoju jeszcze po meczu zachował pomocnik zespołu Didiera Deschampsa Adrien Rabiot. To przy okazji także klubowy kolega Wojciecha Szczęsnego i to właśnie do Polaka porównał sytuację Mbappe.

- Myślę, że Kylian szybko dojdzie do siebie. Mieliśmy w Juventusie identyczny przypadek z Wojciechem Szczęsnym, który wrócił do gry niemal natychmiast. Możliwe, iż Kylian opuści mecz z Holandią, ale z pewnością jeszcze go na Euro zobaczymy - powiedział Rabiot.

Przypomnijmy, że nasz golkiper połamał nos w kwietniu w starciu z Torino. Wrócił do gry już tydzień później przeciwko Torino. To daje Mbappe nadzieję, choć wiadomo, iż każdy przypadek jest inny, a żaden nos nie łamie się dokładnie tak samo. Poza tym gracze z pola jednak są nieco bardziej narażeni np. na cios łokciem czy piłkę w twarz. No i do tego grają głową. Napastnik Francuzów na pewno wróci więc w masce. Zaś o tym kiedy się to stanie zadecydują lekarze.