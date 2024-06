Austriak wydał komunikat po złamaniu nosa Mbappe. Pisze wprost

Zwycięstwo reprezentacji Francji nad Austrią w pierwszej kolejce grupy D na Euro 2024 może okazać się okupione bardzo wysoką ceną. Jak poinformował francuski dziennik "Le Figaro", Kylian Mbappe może nie zagrać nawet przez najbliższe 15 dni z powodu urazu nosa. Oznaczałoby to koniec udziału Francuza w dalszej części fazy grupowej Euro 2024 (mecze z Holandią oraz Polską), a i z 1/8 finału byłby kłopot.

Mbappe zderzył się jak ze ścianą

Przypomnijmy, że pod koniec meczu z Austrią (0:1) gwiazdor Realu Madryt walczył o górną piłkę z obrońcą Kevinem Danso. Niestety zamiast w piłkę trafił prosto w bark rywala, a że obaj byli rozpędzeni, zderzenie było wyjątkowo bolesne. Z nosa Francuza trysnęła fontanna krwi, a niedługo później zszedł z boiska. Trener Didider Deschamps potwierdził na konferencji pomeczowej, że Mbappe połamał nos. Zresztą na zdjęciach z meczu doskonale było widać, że jest on nie na swoim miejscu.

Danso trudno winić. Ale przeprosił i tak

Mimo fatalnych skutków całego zdarzenia nie można za sytuację winić Kevina Danso. Francuski napastnik po prostu wpadł w niego w ferworze walki o piłkę. Dodatkowo obaj byli bardzo rozpędzeni, więc wyszło tak, jakby gracz Realu Madryt po prostu przyłożył twarzą w ścianę. Mimo to już po meczu stoper reprezentacji Austrii zamieścił na portalu X przeprosiny, w których wyraził nadzieję, iż Mbappe szybko dojdzie do siebie. "Przykro mi, że Kylian mocno ucierpiał w trakcie meczu. Chciałbym, żeby szybko wyzdrowiał i znów pojawił się na boisku" - napisał Austriak.

Jeżeli doniesienia "Le Figaro" się potwierdzą i Francuz faktycznie potrzebował będzie nawet 15 dni przerwy, to z pewnością ominie pozostałe dwa mecze fazy grupowej z Holandią (21 czerwca) oraz Polską (25 czerwca). Problem może mieć też nawet z potencjalnym starciem 1/8 finału. Jeżeli Francuzi wyszliby z grupy z pierwszego miejsca, 2 lipca zagrają z drugim zespołem grupy F (Turcja, Gruzja, Portugalia, Czechy). Jeśli zajmą drugie, to 1 lipca z drugą drużyną grupy E (Rumunia, Słowacja, Belgia, Ukraina). Trzecie miejsce to starcie 30 czerwca lub 2 lipca.