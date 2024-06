Rangnick nie odpuści Polakom. "Absolutny finał"

Zarówno Polacy jak i Austriacy postawili się faworyzowanym rywalom w swych pierwszych starciach na Euro 2024. Jednak obie ekipy skończyły ostatecznie z zerem na koncie. Nasza reprezentacja nie pękła i oprócz gry w defensywie "odgryzała" się rywalom. Austria natomiast długimi fragmentami skutecznie się broniła. Francuzi mogli rzecz jasna strzelić więcej niż jednego gola, sytuacji sam na sam nie wykorzystał Kylian Mbappe. Ale jak na taki potencjał ofensywny "Les Bleus", trzy strzały celne w całym spotkaniu to naprawdę mało.

Austria wybiegała trudne warunki

Austriacy zresztą swoje szanse też mieli. Pojedynek z Maikem Maignanem przegrał Michael Gregoritsch, co zresztą szybko się zemściło samobójczym trafieniem Maximilliana Wobera. Podsumowując, w ogólnym rozrachunku zespół trenera Ralfa Rangnicka wcale nie musiał przegrać tego spotkania. Pokazali też świetne przygotowanie motoryczne, bo jak zauważył Filip Macuda ze Sport.pl, przebiegli zdecydowanie największą liczbę kilometrów w pierwszej kolejce naszej grupy.

Ralf Rangnick wzywa do bitwy z Polską

Polaków czeka więc w piątek 21 czerwca nie lada wyzwanie, by nie dać się Austriakom przede wszystkim zabiegać i wykończyć fizycznie. W obozie przeciwnika widać zresztą dużą mobilizację po porażce z Francuzami. Trener Rangnick określił nadchodzące starcie z naszą kadrą mianem meczu, który "ma absolutny charakter finału". Podkreślił także, że Austria ma wszelkie narzędzia do tego, by wygrać i to, pomimo że Polacy mieli więcej czasu na odpoczynek. "To nie jest dla nas korzystne. Ale nasze zaufanie do własnego stylu jest wielkie. Zadziałał dobrze przeciwko jednemu z najlepszych przeciwników na świecie" - ocenił Rangnick.

"Przez prawie 100 minut nie pozwoliliśmy Francji na wiele w ofensywie. Moja ekipa wyzwoliła w sobie naprawdę wiele energii. Dayot Upamecano po wszystkim powiedział mi osobiście, że cieszy się, iż to koniec tego trudnego meczu. To też o czymś świadczy" - powiedział selekcjoner Austrii. Podobnie wypowiedział się także napastnik Austriaków Michael Gregoritsch. "Wiemy, że spotkamy przeciwnika, którego będziemy w stanie pokonać, jeśli wykonamy nasze zadanie tak, jak powinniśmy" - stwierdził zawodnik Freiburga. Mecz Polska - Austria już w piątek 21 lipca o 18:00 w Berlinie.