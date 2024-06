Arcytrudne zadanie Polaków. Ale rywale mają słaby punkt. Tak możemy ich pokonać

To naprawdę jest grupa śmierci. Holandia już w niedzielę okazała się od Polski o jednego gola lepsza, a w poniedziałek – korespondencyjnie – postraszyły ją Austria i Francja Ich spotkanie oglądało się z zapartym tchem. O ile podobała nam się intensywność już w polskim meczu, o tyle ten z udziałem najbliższych rywali stał pod tym względem – i pod każdym innym – na jeszcze wyższym poziomie. Jeśli o los Polski drżeliśmy już wcześniej, to teraz obawiamy się jeszcze bardziej. I Francja, i Austria potwierdziły wszystko, czego spodziewaliśmy się po nich już przed turniejem. Jeśli utrzymają formę, może okazać się, że Polska najłatwiejszy mecz ma już za sobą.

O rany, ile jakości! N'Golo Kante przypomniał o sobie w wielkim stylu

Francja na lewej stronie – z Theo Hernandezem, Marcusem Thuramem i zbiegającym tam co chwilę Kylianem Mbappe - ma najszybsze TGV, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. By mogło się rozpędzić, selekcjoner Didier Deschamps zastawił na Austriaków pułapkę. Pozwalał jej piłkarzom w wielu akcjach rozgrywać piłkę, co mogło stworzyć złudne poczucie przewagi. W istocie chodziło o to, by Francuzi po przejęciu piłki mieli jak najwięcej wolnej przestrzeni na połowie rywali. Wykorzystywali ją wielokrotnie – już w pierwszym kwadransie groźny strzał oddał Kylian Mbappe, później Austriacy parokrotnie ratowali się w takich sytuacjach faulami, ale w 54. minucie nawet w ten sposób nie zdążyli go zatrzymać. Zmierzyłem to: Francja od swojego pola karnego, do pola karnego rywali dotarła z piłką w 10 sekund. Mbappe, mając naprzeciwko tylko bramkarza, uderzył jednak niecelnie.

Gdy Francuzi ruszali z kontrą, szukałem wokół siebie osoby, która trzyma pada. Niemożliwe bowiem, by mogli tak grać sami z siebie, przez nikogo niesterowani. Jeśli Michał Probierz już po meczu z Holandią mówił, że rywale mieli więcej jakości, to nie wiem, co powie po spotkaniu z Francja, w której niemal każdy piłkarz potrafi robić z piłką rzeczy bajeczne. Z ławki wchodził zwycięzca Ligi Mistrzów - Eduardo Camavinga, a jego kolega z Realu Madryt - Aurelien Tchouameni nawet się z niej nie podniósł. W środku pola grał za to N’Golo Kante, którego forma po sezonie spędzonym w Arabii Saudyjskiej pozostawała niewiadomą. Aż do tego czasu - nic się bowiem nie zmienił. Wciąż wydaje się, jakby po boisku biegał równocześnie z bratem bliźniakiem. Był wszędzie, odbierał piłkę i ją rozgrywał. Zasłużenie został wybrany piłkarzem meczu.

Dalej - Adrien Rabiot nawet nie stoi na początku kolejki do chwalenia, a i tak jego podania wręcz ocierały się o perfekcję. Obserwowanie z trybun, jak inteligentnie porusza się po boisku Antoine Griezmann, pozwala zrozumieć, dlaczego Francji udaje się grać tak płynnie. Piłkarz Atletico Madryt co chwilę pokazuje się w strefie, w którą koledzy chcieliby skierować piłkę.

A co w takim razie powiedzieć o Mbappe? Nie zagrał najlepszego meczu, stać go na zdecydowanie więcej, a i tak indywidualną akcją w 38. minucie dał Francji zwycięstwo - najpierw minął Christophera Baumgartnera, później Phillippa Mwene, na koniec dośrodkował, a Maximilian Woeber strzelił samobója. Na to wszystko Mbappe nie potrzebował więcej niż siedmiu metrów. Bestia. Ze złamanym nosem? Tak wyglądało to na powtórkach po jednej z akcji w końcówce meczu. Jeśli potwierdzą to badania, możliwe, że Polsce będzie odrobinę mniej trudno.

Chwilami się paliło! Ralf Rangnick dodał Austrii skrzydeł

Austria z kolei miała na tych mistrzostwach zachwycić całą Europę swoim pressingiem. Ralf Rangnick, witany tam jak Mesjasz, który obiecał wybawić zespół od defensywnego stylu gry, z tego przecież słynie. Nieustannie zachęca do ofensywy, wymaga ciągłego nacisku na rywala, ale - tu cytat ze środkowego pomocnika Konrada Laimera - daje swoim piłkarzom wolność. Dopiero po jego przyjściu Austria zaczęła pracować na łatkę potencjalnego czarnego konia Euro. Kwalifikacje posłużyły jej do dokonania zupełnej przemiany, scaliło ją zwycięstwo 2:0 nad Niemcami w listopadzie ubiegłego roku, a absolutnie rozpędziło pokonanie trzy miesiące temu Turcji aż 6:1. Ostatnim niezwykle pozytywnym i jednoczącym bodźcem było też pozostanie Rangnicka, który był kuszony przez Bayern Monachium. Gdy 2 maja ostatecznie odmówił, zastanawiali się w Austrii, czy nie uczynić tego dnia narodowym świętem.

Jego rękę było widać także w meczu z Francją. Austria skupiała się na środku pola - zagęszczała go dodatkowymi piłkarzami i nie pozwalała rywalom wziąć głębszego oddechu. Chwilami paliło się tam tak, że aż dziw bierze, że na stadionie w Duesseldorfie nie załączyły się przeciwpożarowe systemy. Austria była dobrze zorganizowana, każdy jej piłkarz wiedział, za co odpowiada i o który obszar boiska powinien się troszczyć. No i najważniejsze: grała z niezwykłą energią!

Austria po meczu z Francją może czuć się całkiem podobnie, jak Polska po porażce 1:2 z Holandią: też zagrała lepiej, niż można było przypuszczać, też nie wykorzystała swoich okazji, też przegrała tylko jednym golem, a po drodze również miała sporo szczęścia, gdy w bramkę nie trafiał Mbappe, z piłką w idealnej sytuacji mijał się Griezmann czy przy uderzeniu Julesa Kounde, które udało się zablokować w ostatnim momencie. W dodatku rozczarowanie Austriaków spotęguje jeszcze poziom sędziowania Jesusa Gila Manzano, który podjął kilka decyzji niekorzystnych dla ich drużyny.

Austria straciła mnóstwo sił, a na odpoczynek ma 30 godzin mniej niż Polska

Podstawowy wniosek nasuwa się sam i nie należy do odkrywczych: ten mecz tylko potwierdził, do jak silnej grupy trafiła Polska. Pewne jest, że nie zmierzy się na Euro z żadnym słabym rywalem. Ale nie znaczy to, że w pozostałych dwóch meczach jest kompletnie bez szans.

Austria - podtrzymując wszystkie powyższe ochy i achy - ma też drobne deficyty. Bardzo wysokie ustawienie linii defensywy w połączeniu z niezbyt szybkimi bocznymi obrońcami - Mwene i Stefanem Poschem potencjalnie otwiera szansę przed polskimi wahadłowymi - Nicolą Zalewskim i Przemysławem Frankowskim. Wyjście spod wysokiego pressingu w środku pola, choć do łatwych nie należy i nawet Francuzi mieli z tym problemy, z reguły pozwala też znaleźć na boisku nieco wolnego miejsca. Szansy można szukać jeszcze w tym, że Austria przed drugim meczem będzie miała około 30 godzin na odpoczynek mniej niż Polacy. A spotkanie z Francją było niezwykle energiczne i na pewno kosztowało ich mnóstwo sił.