Świat miał dosyć Polski. "Przerażająca i okropna". Wszystko się zmieniło

Pierwszy mecz mundialu w Katarze, 0:0 z Meksykiem. Robert Lewandowski nie wykorzystał wtedy rzutu karnego. To był absolutnie najbrzydszy mecz tamtych mistrzostw świata. Nie tylko nasz. Całego mundialu. "Polacy nie byli zainteresowani grą w piłkę. (...) To, że świat cierpi, oglądając Polaków, to efekt pracy kilku selekcjonerów. Powiedzmy to wprost - postronni kibice piłki z innych krajów, oglądając Polskę, muszą się nudzić lub irytować, kolejność dowolna" - pisał w listopadzie 2022 r. Paweł Karpiarz, dziennikarz Sport.pl.

Świat miał nas dosyć

Hiszpanie pisali wtedy, że gra Polski była "przerażająca i okropna, jak poniedziałkowe wyjście na miasto", a inni się dziwili, jakim cudem w ogóle dostaliśmy się na mundial. W podobnym tonie były komentarze m.in. z Turcji, USA. Od oglądania naszej kadry oczy krwawiły fanom futbolu na całym świecie.

Z biegiem czasu zniechęcaliśmy do siebie futbolowy świat coraz bardziej. Wszystko przez ultradefensywną taktykę Czesława Michniewicza. Zamykanie się we własnym polu karnym to była jego specjalność. Akcje w ofensywie były ograniczane do minimum, którym finalnie była słynna "laga na Lewego". Męczyła nas piłka. Swoją propozycją taktyczną próbował nam wmówić, że nie potrafimy grać w piłkę, co zresztą powtarzali - i wygląda na to, że również w to uwierzyli - sami kadrowicze.

Starcie z Francją w 1/8 finału było wyjątkiem. Ten mecz wyglądał jak przejaw buntu, że piłkarze chcą grać odważniejszy futbol, a nie zamknięty, w którym niczego nie można pokazać. Niestety, to się skończyło jak wiele historycznych powstań - w efekcie taki bunt nic nam nie dał, a przez kolejne wydarzenia za kadencji Fernando Santosa obraz polskiej kadry był jeszcze paskudniejszy.

Możemy przebaczyć miesiące pełne grzechów i o nich zapomnieć

Jednym meczem z gigantem, czyli z Holandią, Polska odpokutowała za wszystkie grzechy popełnione w ostatnich kilkunastu miesiącach. Za antyfutbol z Meksykiem i Argentyną na mundialu, aferę premiową, katastrofalny występ z Czechami w Pradze, dwie kompromitacje z Mołdawią, kosztowną porażkę z Albanią i brak bezpośredniego awansu z grupy eliminacyjnej. Abstrahując od wyniku z "Oranje", Biało-Czerwoni na początek Euro zostawili po sobie naprawdę dobre wrażenie i dali coś, czego nam brakowało od dawna.

Michał Probierz, proponując granie ustawieniem 3-5-2 i przy okazji zmieniając nastawienie drużyny, dał jasny sygnał - zapomnijmy o podszeptach Michniewicza, który do spółki z Fernando Santosem zrujnował tę kadrę pod każdym względem. Od aspektu piłkarskich umiejętności indywidualnych i zespołowych, przez taktykę, wizerunek, mentalność, aż do atmosfery.

Oczywiście, selekcjoner odbudowywał to wszystko przez ostatnie miesiące. Szukał własnych reprezentacyjnych wynalazków, nadawał drużynie nowy charakter, uczył futbolu na nowo. Czasami rodziło się to w bólach, szczególnie przy okazji jesiennych meczów z Mołdawią i Czechami. Ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, lekko i przyjemnie.

To dzięki Probierzowi piłkarze na nowo uwierzyli w samych siebie. Nie pamiętają już, że reprezentacyjna koszulka kiedyś parzyła i paraliżowała. Uwierzyli na nowo w projekt, jakim jest reprezentacja Polski, drużyna narodowa. Odzyskali pewność siebie. Probierz znalazł sposób, plan na grę. Dotarł do zawodników, którzy w pełni kupują wizję obecnego selekcjonera.

Oby to był początek czegoś naprawdę dobrego

Jasne, Probierz nie jest cudotwórcą. Nagle nie sprawił, że jesteśmy perfekcyjnie naoliwioną maszyną, przed którą drżą światowe potęgi. Ale nie musiał tego robić, bo to nie było ani potrzebne, ani możliwe do zrealizowania. Trener dał Polsce coś cenniejszego niż tylko dobrze grający zespół. Mamy reprezentację w pełni zaangażowaną w to, co robi na boisku. W pełni oddaną pomysłom trenera. Wreszcie widać, że tej grupie naprawdę zależy - co skądinąd doceniają w Europie i na świecie, patrząc po komentarzach w sieci.

Prawdą jest, że polski kibic ogląda mecze polskiej reprezentacji bardziej sercem i emocjami, dlatego bardziej doceni to, że piłkarze są charakterni, mają osobowość, wyciągają wnioski ze swoich błędów i grają odważnie, tak jak w niedzielę w Hamburgu z Holandią.

Dzięki takiej postawie można pozytywnie myśleć i mówić o reprezentacji Polski, można znów czuć do niej sympatię i się z nią utożsamiać. Michał Probierz odniósł już sukces, odbudowując więź kibiców z drużyną. Stworzył fundament pod coś dobrego. Trzeba mieć nadzieję, że to dopiero początek, że w Hamburgu zaczęła się nowa era naszej kadry. Tę nadzieję dają też słowa Wojciecha Szczęsnego po meczu o tym, że zmieniło się podejście, jest wiara, młodzi się nie boją i mają potencjał, a cała grupa daje powody, by być z niej dumnym.