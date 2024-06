Alarm! Kolejna gwiazda Holandii nie zagra z Polską! Koeman potwierdza

Chodzi o mistrza Włoch z Interem Mediolan, prawego obrońcę Denzela Dumfriesa. Ronald Koeman potwierdził jego absencję na konferencji prasowej dotyczącej starcia Polski z Holandią. Były szkoleniowiec Barcelony określił jego uraz jako niezbyt groźny, ale jednocześnie nie pozwalający mu na grę przeciwko Polsce.

Niepodważalna pozycja Dumfriesa

Dla Holendrów to dość spory kłopot. Choć "Oranje" nie mają szczególnego problemu z głębią składu na tej pozycji, to rola Dumfriesa w wyjściowej jedenastce jest w normalnej sytuacji niepodważalna. Podczas eliminacji mistrzostw Europy wychodził w podstawowym składzie we wszystkich spotkaniach, w których nie pauzował za kartki, poza ostatnim starciem z Gibraltarem (6:0). Dawał też sporo konkretów w ofensywie, bo zanotował w ich trakcie aż sześć asyst. Poza tym za nim także doskonały sezon klubowy. Był bowiem ważnym graczem Interu Mediolan, który w wielkim stylu wywalczył mistrzostwo Włoch (w lidze 31 spotkań, 4 gole, 5 asyst).

Frimpong zastąpi gracza Interu? To wcale nie musi być problem

Kto zatem może zastąpić Dumfriesa na prawej obronie lub wahadle Holendrów? Opcje są dwie. Jeżeli Koeman zdecyduje się na tą nieco bardziej defensywną, w ich składzie powinien się znaleźć Lutsharel Geertruida z Feyenoordu Rotterdam, mogący grać też jako środkowy obrońca. Opcją większym nastawieniem na ofensywę wydaje się z kolei Jeremie Frimpong. Za 23-latkiem fenomenalny sezon w Bayerze Leverkusen, który przez całą kampanię przegrał tylko jeden mecz, zdobywając mistrzostwo oraz Puchar Niemiec. Frimpong we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 14 goli, notując 12 asyst. W czerwcowych sparingach grał przeciwko Kanadzie oraz Islandii, ale ustawiony wyżej jako skrzydłowy. Nie da się jednak wykluczyć, że Koeman postawi na trzech stoperów i wahadłowych.

Dla Holendrów brak Dumfriesa to kolejne osłabienie. Z całego turnieju wypadli już chociażby pomocnicy Frenkie de Jong oraz Teun Koopmeiners. Natomiast w pierwszym meczu nie zagra także napastnik Brian Brobbey. W naszej kadrze zabraknie z kolei Roberta Lewandowskiego oraz prawdopodobnie też Pawła Dawidowicza. Mecz Polska - Holandia odbędzie się już dzisiaj, w niedzielę 16 czerwca o 15:00 w Hamburgu.