Messi zapamięta ten mecz na długo. Takiego gola jeszcze nie strzelił!

Przed trzema laty na legendarnej Maracanie w Rio de Janeiro doszło do klasyku południowoamerykańskiej piłki. W finale Copa America 2021 Argentyna pokonała Brazylię 1:0. Jedynego gola zdobył Angel Di Maria. To był triumf, który argentyńskim kibicom smakował wyjątkowo - wygrali na terenie odwiecznego rywala i pozbawili go marzeń o pierwszym od 2007 roku tytule.

Tak łatwego gola jeszcze nie strzelił. Dla Messiego to była formalność

20 czerwca rozpocznie się kolejna edycja turnieju. Tym razem gospodarzem będą Stany Zjednoczone. Argentyńczycy, którzy będą chcieli obronić tytuł, trafili do grupy A. Zmierzą się w niej z Kanadą, Chile i Peru. W ramach przygotowań rozegrali dwa mecze towarzyskie.

Najpierw 1:0 pokonali Ekwador. Jedyną bramkę zdobył bohater sprzed trzech lat - Di Maria. Znacznie więcej emocji przyniosło drugie spotkanie. Rywalem była Gwatemala.

Początek starcia miał niespodziewany przebieg. Po upływie zaledwie czterech minut piłkę do własnej bramki skierował Lisandro Martinez. Obrońca Manchesteru United miał pecha - piłka odbiła się od niego i wpadła do siatki.

Prowadzenie kopciuszka nie trwało jednak długo. W 12. minucie doszło do absurdalnego zdarzenia. Bramkarz Nicholas Hagen próbował wyprowadzić akcję, ale zagrał piłkę prosto pod nogi Lionela Messiego. Napastnik Interu Miami miał przed sobą pustą bramkę i nie mógł spudłować.

Jeszcze przed przerwą arbiter podyktował rzut karny, który na gola zamienił Lautaro Martinez. W drugiej połowie obaj strzelcy z pierwszej dołożyli po jeszcze jednym trafieniu. Kapitan wykorzystał prostopadłe podanie Angela Di Marii i ustalił wynik spotkania. Gwiazdor w reprezentacji Argentyny rozegrał już 182 mecze, w których zdobył 102 gole.

Argentyna 4:1 Gwatemala (2:1)

Gole: Lionel Messi'12'77, Lautaro Martinez'37k, 66