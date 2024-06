Cały świat będzie w szoku po tym, co powiedział legendarny Ronaldinho

Reprezentacja Niemiec nie mogła wymarzyć sobie lepszego meczu otwarcia. Na inaugurację Euro 2024 gospodarze turnieju pokonali Szkocję aż 5:1, prezentując kapitalny futbol. Za to w nocy z 20 na 21 czerwca polskiego czasu odbędzie się kolejny mecz otwarcia, ale na Copa America. Argentyńczycy, czyli obrońcy tytułu, zmierzą się z Peru. Na amerykańskim turnieju nie mogło zabraknąć Brazylii, która zawsze jest stawiana w gronie faworytów do końcowego triumfu.

Ronaldinho nie zamierza oglądać Brazylii na Copa America. Powiedział to wprost

Przed Copa America Brazylia w czerwcu rozegrała dwa mecze towarzyskie. Najpierw zmierzyła się z Meksykiem, z którym zwyciężyła 3:2. Bramki dla kadry prowadzonej przez Dorivala Juniora strzelali Andreas Pereira, Gabriel Martinelli oraz Endrick, który lada moment przeniesie się do Realu Madryt.

W drugim sparingu, który został rozegrany w nocy z czwartku na piątek, Brazylijczycy zagrali na wyjeździe ze Stanami Zjednoczonymi. Goście zdołali jedynie zremisować 1:1, choć osłodą meczu było świetnie trafienie Rodrygo. Bramkę dla zespołu USA zdobył natomiast Christian Pulisic. Pięciokrotni mistrzowie świata już od kilku lat nie mogą powrócić do zdobywania pucharów. Po ostatnie trofeum Copa America sięgnęli w 2019 roku. Co więcej, ich gra często pozostawia wiele do życzenia. Doskonałym przykładem jest, chociażby ostatni mundial w Katarze, gdzie dali się ograć Chorwacji w ćwierćfinale.

To wszystko sprawia, że na narodową kadrę obraził się nawet sam Ronaldinho. W ostatniej rozmowie z youtuberem Cartolouco legendarny piłkarz Barcelony przyznał wprost, że nie zamierza oglądać meczów Brazylii na Copa America. Dlaczego? - Nie zamierzam oglądać żadnego meczu Brazylii na Copa America. Brakuje im wszystkiego: energii, radości. Nie grają dobrze. Zamierzam po prostu zrezygnować z oglądania Brazylii. Skąd taki pesymizm? Sprawy nie idą dobrze. Brakuje motywacji, brakuje zaangażowania, brakuje wszystkiego - wypalił.

Na Copa America 2024 Brazylia w fazie grupowej zagra z Kostaryką, Paragwajem i Kolumbią.

Grupy Copa America 2024