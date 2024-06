Na Niemców spadła lawina krytyki za to, co stało się przed meczem. Przeróżne epitety

Ceremonie otwarcia są tradycją największych imprez sportowych. W 2020 r. zobaczyliśmy i usłyszeliśmy słynnego śpiewaka operowego Andreę Bocellego. Cztery lata wcześniej w Francji wystąpił David Guetta. Z kolei na otwarcie Euro 2012 w Warszawie byliśmy świadkami show z udziałem ośmiuset tancerzy, muzyką Fryderyka Chopina oraz hymnami Polski oraz Grecji (uczestnicy meczu otwarcia) w wykonaniu chóru z Uniwersytetu Warszawskiego.

Hołd dla Beckenbauera nie zatarł marnego wrażenia

W tym roku w Monachium nie wystąpiła jednak żadna z gwiazd światowego formatu. Widzowie zobaczyli kolorowy spektakl z tancerzami w kreatywnych strojach. Przy okazji uczczono także pamięć zmarłego kilka miesięcy temu Franza Beckenbauera. Jego żona Heidi oraz byli mistrzowie Europy Bernard Dietz i Juergen Klinsmann wnieśli na murawę Allianz Areny Puchar Henriego Delaunaya dla zwycięzców Euro.

Mimo wzruszającego hołdu dla wybitnej postaci niemieckiej piłki, internauci nie pozostawili suchej nitki na organizatorach. Według nich zdecydowanie brakowało klimatu, a wręcz było tanio. "Wygląda na to, że na ceremonię otwarcia zabrakło budżetu". "Kolorowo, bez tożsamości, po taniości, sztywno i po zbóju. Dramat" - czytamy na Twitterze.

Bez emocji, bez energii, bez efektu "wow"

"Ta ceremonia przypomina mi czasy gdy miało się sześć lat i tańczyło się z wielkim, kolorowym spadochronem" - napisał jeden z kibiców, nawiązując do bardzo wielu kolorów podczas występu tancerzy. "Muzyczka z głośników, trochę ludzi się poruszało i potańczyło, czyli występ jak w przeciętnym domu kultury. I te potężne fajerwerki. Jestem mocno zawiedziony" - ocenił kolejny internauta.

"To było po prostu preludium przed prawdziwym spektaklem. Chapeau bas, panie Nagelsmann" - napisał jeden z użytkowników, nawiązując do wybitnej dyspozycji gospodarzy, którzy już do przerwy prowadzili 3:0. Inny zaś wystawił tej ceremonii szkolną "piątkę", ale... ze skalą z niemieckich szkół (im wyżej, tym gorzej).