Wielki powrót do polskiego klubu stał się faktem! To on dał awans do ekstraklasy

Podbeskidzie Bielsko-Biała to jeden z trzech klubów, który spadł do II ligi w sezonie 23/24. Od początku marca br. walki o utrzymanie podjął się Jarosław Skrobacz, który wcześniej wywalczył awanse z Ruchem Chorzów od II ligi do Ekstraklasy. Teraz trener złożył wniosek o rezygnację, a według najnowszych doniesień jest już znany jego następca w Podbeskidziu. To trener, który w rozgrywkach 19/20 wywalczył awans z tym zespołem do Ekstraklasy.

2 screen / Polsat Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl