Dramat polskiego klubu. Najpierw spadek, a teraz trener rzucił papierami

Jarosław Skrobacz, który w ostatnich sezonach wprowadził Ruch Chorzów z II ligi do ekstraklasy, został trenerem Podbeskidzia Bielsko-Biała w marcu 2024 roku, ale nie zdołał w końcówce sezonu ochronić rozbitych "Górali" przed spadkiem z I ligi. Mimo to, doświadczony szkoleniowiec miał pozostać w Bielsku-Białej, by stworzyć tam silny zespół, walczący o powrót na zaplecze ekstraklasy.

Szok w Podbeskidziu! Jarosław Skrobacz rzucił papierami przez konflikt z prezesem klubu

Tymczasem w czwartek Jarosław Skrobacz zdecydował się złożyć rezygnacje z funkcji trenera Podbeskidzia i pożegnał się z pracownikami klubu.

O tym fakcie poinformował portal bielsko.biala.pl, który opisał też powody takiej decyzji 56-latka. Głównym z nich miały być liczne nieporozumienia z prezesem klubu Krzysztofem Przeradzkim, który stopniowo prowadzi klub na dno, co kilka tygodni temu szczegółowo opisał portal Weszło.

"Powodem niespodziewanej decyzji szkoleniowca mają być liczne nieporozumienia z prezesem Krzysztofem Przeradzkim. Te dotyczą wielu tematów i najogólniej mówiąc wizji dalszego funkcjonowania klubu. Trener ma regularnie spotykać się z obstrukcją ze strony władz spółki. Przykład? Przeradzki chciał zakończyć współpracę z Pasjonatem Dankowice, gdzie od wielu lat Podbeskidzie wynajmuje część obiektu i trenuje. Dopiero po sprzeciwie Skrobacza odpuścił. Analogicznych sytuacji jest dużo więcej. Skontaktowaliśmy się z trenerem, ale nie chciał komentować naszych informacji" - napisał portal bielsko.biala.pl.

Wieczorem Podbeskidzie Bielsko-Biała potwierdziło w oficjalnym komunikacie dymisję Jarosława Skrobacza. "Informujemy, że trener Jarosław Skrobacz złożył wniosek o rozwiązanie kontraktu w trybie natychmiastowym. W związku z tym, jutro tj. w piątek 14 czerwca, odbędzie się spotkanie właścicieli spółki. Od dalszych postanowieniach dotyczących tej sprawy będziemy informowali w oddzielnych komunikatach" - napisał klub z Bielska-Białej.

Jest prawdopodobne, że Podbeskidzie w piątek pożegna się z prezesem Przeradzkim. Trudno jednak wyrokować, czy to skłoni Jarosława Skrobacza do zmiany decyzji. Dla spadkowicza z I ligi odejście Skrobacza byłoby sporym problemem, bo już w poniedziałek Podbeskidzie miało rozpocząć przygotowania do nowego sezonu II ligi.