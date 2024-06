Biło się o niego pół ekstraklasy, a wybrał I ligę. Oto powód

Maciej Gostomski znany był z tego, że często zmienia kluby i nie jest w stanie zbyt długo wytrzymać w jednym miejscu. Zmieniło się to w sierpniu 2020 roku, kiedy trafił do Górnika Łęczna i przez cztery lata godnie reprezentował jego barwy. Łącznie zaliczył dla niego 141 występów, w których 50 razy zachował czyste konto. Poprzedni sezon był jednak zdecydowanie najlepszy, gdyż w 34 meczach jego drużyna aż 18-krotnie zagrała na "zero" z tyłu. Wielu fanów nie miało wątpliwości, że był to najlepszy bramkarz I ligi.

Maciej Gostomski znalazł nowy klub. "Bardzo się cieszę, że tutaj jestem"

Trudno się zatem dziwić, że aż sześć klubów złożyło mu ofertę. "Wprawdzie Łęczna ostatecznie nie dała rady awansować do Ekstraklasy, ale jest bardzo możliwe, że Gostomski wróci na ten poziom rozgrywek" - przekazał portal WP SportoweFakty. Wiele mówiło się o tym, że może trafić do GKS-u Tychy czy też Górnika Zabrze. Jak się okazuje, pozostanie jednak w I lidze.

Wisła Płock poinformowała w czwartek, że bramkarz podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Dlaczego zatem wybrał właśnie tę ofertę? - Wisła najbardziej chciała tego transferu. Nie ukrywam, że znam również prezesa, dlatego wiem, że jest to klub z aspiracjami. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem i mam nadzieję, że wszystkie cele, które sobie założyliśmy, zostaną zrealizowane - powiedział Gostomski.

Zapowiedział również, że najważniejszym rzeczą jest awans do ekstraklasy. - Mam duże doświadczenie, robiłem już w przeszłości awanse. Wiem, jak do tego dojść, jak to powinno działać. Dołożę wszelkich starań, by tak się stało. Mamy jeszcze trochę czasu do pierwszego meczu, żeby się lepiej poznać - podsumował.

Niedawno informowaliśmy, że nowym trenerem Wisły został Mariusz Misiura, który wyrobił sobie niezłą markę w Zniczu Pruszków. Zaznaczył, że władze miały na niego oraz na zespół konkretną wizję i ma nadzieję, że wszystko się spełni. Wisła rozpocznie sezon 20 lipca, kiedy u siebie podejmie Kotwicę Kołobrzeg.